- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca, personal, nu este interesat de o ordonanta privind amnistia. "Am discutat despre amnistie si gratiere, ca am auzit tot felul de variante (...)...

- Mihai Tudose a criticat lipsa de comunicare din partid, in timp ce Adrian Țuțuianu a prezentat un sondaj de opinie in care PSD este la scorul prezentat in scrisoarea nemulțumiților, fara a spune cine a realizat sondajul, au declarat surse politice, citate de Mediafax.Fostul premier Mihai Tudose…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu sustine ca, pana la sfarsitul lunii, va fi data ordonanta de urgenta legata de amnistie, precizand ca nu va fi nicio schimbare a lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, "pentru ca toti adversarii lui au pus presiune pe el cu acest scandal public in care au manevrat-o pe Firea,…

- PSD nu renunța la amnistia penala; Dragnea a transmis ca Ministrul Tudorel Toader sa se hotarasca, sa finalizeze propunerile de acte normative și a aratat ca aceste ”drame” care s-au intamplat din cauza protocoalelor ilegale din justiție nu reprezinta o ”iuluzie juridica”. ”Ideea amnistiei nu este…

- "Eu am sa va spun punctul meu de vedere: pentru a porni de la un moment T-zero, trebuie sa avem desecretizarea protocoalelor. Daca nu, vom mai merge de acum multi ani inainte sa spunem ca am mai gasit un protocol intr-un loc, a mai existat un protocol de acum doi-trei ani. Cred ca trebuie sa terminam…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut, la Antena 3, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a dat pana acum Ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere pentru ca a vrut sa aiba "o moneda de schimb cu lume importanta". Edilul spune ca Ordonanta va fi emisa cand Dragnea va avea nevoie, altfel…

- Tariceanu a negat astfel informatiile potrivit carora in sedinta de astazi Executivul ar pregati o Ordonanta de Urgenta privind aministierea si gratierea unor fapte de coruptie. Sedinta Guvernului este programata de la ora 14.00. “Maine (marti – n.r.) este sedinta de Guvern, vreau sa spun…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat, luni, ca Executivul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, el afirmand ca, intr-o discutie, premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au infirmat zvonurile in acest sens.