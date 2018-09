Dupa suspendarea asistenței macrofinanciare de catre Uniunea Europene, o noua veste proasta vine de la Fondul Monetar Internațional. Misiunea de evaluare a FMI, care urma sa vina pe 20 septembrie, va sosi la Chișinau doar in prima jumatate a anului 2019. Astfel urmatoarea tranșa de la Fond, pe care Chișinaul a contat in acest an, ar putea veni in iunie-iulie 2019, daca luam in considerare faptul ca dupa alegerile parlamentare din 24 februarie, va mai dura formarea Guvernului, apoi evaluarea misiunii și procedurile birocratice de la FMI, care dureaza 2-3 luni, a declarat in cadrul emisiunii ”15…