- Conform unui studiu recent despre utilizatori, realizat de Kaspersky Lab și B2B International, lipsa de informare in domeniul securitații IT reprezinta o realitate ingrijoratoare pentru companiile din intreaga lume. Cercetarea a scos la iveala faptul ca doar o zecime (12%) dintre respondenții angajați…

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- Samsung Electronics a anunțat veniturile estimate pentru ultimul trimestru din 2017. Vânzari consolidate: aproximativ 66 trilioane woni coreeni Profit operațional consolidat: aproximativ 15.1 trilioane woni coreeni (aprox. $14.1 miliarde) Cifrele declarate mai sus sunt estimari…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar relevanta pentru situația dezastruoasa cu care se confrunta Romania și din care aflam care este capitolul la care suntem codașii Europei.Ziarul Financiar: Din grupul statelor foste comuniste din Europa…

- Pierderea involuntara de urina, ca si senzatia presanta si foarte frecventa de a merge la toaleta sunt probleme de sanatate care afecteaza mai ales femeile trecute de 40 de ani, in contextul aparitiei unor modificari legate de menopauza. Dar nu neparat.

- Femeile care beau sucuri in timpul sarcinii ar putea avea copii astmatici. Efectele se vor vedea dupa sapte ani de la nastere, scrie dig24.ro.Astmul bronsic este o boala care poate surveni la orice varsta, dar de obicei debuteaza in timpul copilariei.

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent. Oamenii de stiinta de la King's College…

- Producatorul de vehicule electrice Tesla continua sa aiba mari probleme de producție. In perioada octombrie – decembrie compania a livrat doar 1.550 de vehicule Model 3, mult sub promisiunile inițiale de 5.000.

- Brigitta Balogh, fosta concurenta de la ”Vocea Romaniei”, se apropie de ziua cea mare, ziua cand iși va cunoaște baiețelul. Brighi este in ultimul trimestru de sarcina, dar a ramas destul de activa pe Instagram și posteaza adesea poze cu burtica ei tot mai mare, primind sute de aprecieri și mesaje…

- Roxana Dobre, jignita in ultimul hal dupa desparțirea de Florin Salam. Deși nu trece printr-o perioada prea buna, bruneta e cu zambetul pe buze și nu ezita sa le arate acest lucru și prietenilor virtuali. Roxana Dobre a fost criticata aspru pentru atitudine și sfatuita sa se concentreze pe creșterea…

- Olimpiu Moruțan (18 ani) a semnat astazi cu FCSB, informație oferita in exclusivitate de GSP.ro, insa mijlocașul are parte deja de primii contestatari. "Ei (n.r. FCSB) inca nu stiu daca se vor folosi de el, nici macar nu stiu unde va intra. Unde poti sa-l bagi pe Morutan? In momentul de fata, in pozitia…

- Dispozitivele Wi-Fi, precum telefoanele mobile si alte astfel de gadgeturi, sunt periculoase pentru femeile insarcinate. Este concluzia cercetatorilor americani. Citeste si: ALERTA - O sonda de gaz, in flacari. Zeci de pompieri intervin pentru lichidarea incendiului - FOTO Ei avertizeaza…

- Viteza globala a conexiunilor la internet, incluzand aici atat internetul fix, cat si cel mobil, a crescut cu mai bine de 30 de procente in perioada noiembrie 2016 – noiembrie 2017. Studiul realizat de Ookla, compania care detine site-ul speedtest.net, cel mai folosit serviciu de testare a conexiunilor…

- Reprezentantii Universitatii „Al.I. Cuza" au realizat un studiu aplicat in zece licee din orase si sate sub 10.000 de locuitori, care a scos in evidenta faptul ca tinerii care aleg sa urmeze cursurile unui facultati sunt impinsi in spate de speranta intr-un viitor mai bun decat al parintilor si de a…

- Un studiu realizat de cercetatorii de la Texas A&M University arata faptul ca exista o strategie pentru a evita tendința de a face cumparaturi exagerate de Sarbatori. Cercetatorii susțin ca oamenii care fac cumparaturile in mai multe tranșe au mai multe șanse sa fie cumpatați. Citește…

- Studiul a fost realizat pe baza unor paneluri de discutii la care au participat peste 500 de elevi din clasele terminale fata in fata cu studenti voluntari si consilieri in cariera ai Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Pentru o autenticitate si o deschidere mai mare, elevii au avut posibilitatea…

- Peste 84% dintre romani asociaza sarbatorile de sfarsit de an cu bradul si instalatiile de lumini, iar 78% asculta muzica specifica acestei perioade, potrivit unui studiu de specialitate, remis joi AGERPRES . Din sondaj mai reiese ca 72% dintre romani aleg sa-si petreaca timpul liber cu cei dragi in…

- Un studiu realizat de firma de consultanta EPC Group arata ca sunt sanse de 2,8 mai mari ca barbatii sa foloseasca cuvantul „password/parola”, pentru a-si securiza un cont online, decat femeile. Cercetarea a fost realizata pe baza unui sondaj la care au participat 600 de persoane. Studiul releva…

- Femeile însarcinate nu au voie sa fie stresate, însa unii factori externi, dezechilibrul hormonal și schimbarile frecvente de stari se rasfrâng asupra starii lor emoționale.

- Doctorul japonez Masaro Emoto a ajuns la concluzia ca gandurile, sentimentele si cuvintele oamenilor influenteaza direct structura materiei fizice. Savantul nipon sustine ca apa este precum o oglinda si poate sa preia din energia umana si sa o reflecte fidel.

- Secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri politice, americanul Jeffrey Feltman, va efectua de marti pana vineri o vizita oficiala in Coreea de Nord, a anuntat purtatorul de cuvant al Natiunilor Unite, Stephane Dujarric. Vizita are loc la sase zile dupa ce Phenianul a lansat o racheta…

- În contextul în care negocierile pentru Brexit s-au încheiat, un sondaj realizat în Marea Britanie arata ca majoritatea britanicilor vor un nou referendum pentru Brexit. Din cele 1.003 de persoane chestionate în sondajul realizat de Survival, 497 de persoane au…

- Ultimul derby “de Alba” al anului, pe „Cetate”, disputat in acesta dupa-amiaza, intre Unirea Alba Iulia si Performanta Ighiu s-a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0). ANDREI DAVID a deschis scorul imediat dupa pauza, cu un șut din careu din centrare lui Davidaș, iar echipa s-a a avut avantaj pe tabela…

- Un nou studiu publicat in revista Demography sugereaza ca un copil este cel mai rau lucru care ți se poate intampla. Studiul, realizat de demograful canadian Rachel Margolis și alți specialiști, a fost realizat in Germania, țara care a depașit Japonia ca locul cu cea mai mica rata a natalitații din…

- Acum trei luni aflam ca familia Prințesei Madeleine (35) se marește din nou! Mezina Regilor Suediei și soțul sau, Christopher O`Neill, vor deveni parinți a treia oara, la inceputul anului viitor. Madeleine e insarcinata cu al treilea copil Prințesa Madeleine a cam disparut, saptamanile acestea, din…

- Sergiu Popa si coechipierii lui sunt favoriti si spera sa obtina punctele care le asigura o iarna linistita. National Sebis are vineri, pe teren propriu, o misiune lejera, in fata codasei, Inter Balesti. Derby-ul rundei se joaca sambata, la Cermei, unde gazdele – neinvinse de patru etape…

- Virusul Papiloma Uman (HPV), care prin cancerul de col uterin în România provoaca cea mai mare mortalitate din Europa, poate sa-i afecteze și pe barbați, prin localizari ale bolii în diferite organe, afirma dr.

- In cautarea unui trai de viata mai bun, emigrarea a devenit sport national in Romania, tara noastra situandu-se, intr-un raport realizat de catre ONU, pe pozitia a doua in ceea ce priveste migratia. Daca contextul politic si economic prin care trecem te impinge sa iti cauti un job in strainatate,…

- Emoțiile noastre nu ne afecteaza modul in care comunicam. In schimb, modul in care comunicam ne afecteaza starea de spirit. Orice relație de prietenie nascuta intre 16 și 28 de ani are toate șansele sa devina stransa și de lunga durata. Femeile prefera in general barbații cu voci puternice și puțin…

- N. Dumitrescu Pornind de la statisticile mai mult decat ingrijoratoare, conform carora in Romania traiesc peste un milion si jumatate de persoane care sufera de diabet, numarul acestor pacienți fiind in creștere, inclusiv in Prahova, recent, la nivel national, a fost lansata o campanie pentru cresterea…

- Insarcinata cu cel de-al treilea copil, Jessica Alba a facut furori la o gala in Los Angeles. Stylish pana in ultima clipa, așa cum de altfel ne-a obișnuit, actrița in varsta de 36 de ani, insarcinata in ultimul trimestru cu un baiețel, a fost in centrul atenției la evenimentul la care a fost insoțita…

- Multi parteneri sunt fericiti in relatie sau casatorie, insa isi cauta o aventura. Studiul a fost realizat pe un grup de 100 de femei cu varste intre 35 si 45 de ani. Niciuna dintre femeile participante la studiu nu a dorit sa iasa din casatorie, iar 67% dintre doamne marturisesc de ce au…

- Acum cateva zile, actrița in varsta de 36 a dezvaluit ca cel de-al cincilea membru al familiei sale va fi un baiat. Este, așadar, o perioada foarte incitanta pentru Jessica și soțul ei, Cash Warren, pregatindu-se pentru venirea pe lume al primului lor baiețel. Jessica Alba e insarcinata cu al treilea…

- Epuizarea fondurilor disponibile prin programul „Prima Casa”, dar si cresterea dobanzilor la credite influenteaza decisiv preturile locuintelor romanesti, arata o analiza a Imobiliare.ro. Ultimul trimestru din 2017 a adus o crestere de pret mediu a metrului patrat de locuinta.

- Femeile ar putea folosi acest kit de teste, denumit SegHPV și dezvoltat de firma chineza BGI, ca sa recolteze o mostra la domiciliu și sa o trimita apoi la laborator pentru a verifica prezența virusului papiloma uman (VPH), urmand sa obțina rezultatele prin intermediul internetului. "Resursele…

- O echipa de cercetatori chinezi a dezvoltat un kit de testare pentru acasa, ce permite femeilor sa-și recolteze probe fara sa fie nevoie sa mearga la medic, o metoda care ar putea crește depistarea timpurile a cancerului de col uterin, relateaza AGERPRES, citand EFE. Femeile ar putea folosi…

- Studiul a fost realizat in octombrie 2017 pe un esantion reprezentativ de 1.002 respondenti din Romania. Alti aproape 28% dintre respondenti asociaza sectorul privat cu exploatarea, gandindu-se in principal la salarii scazute si la volumul mare de munca, insa nu pun toata incarcatura negativa…

- Un studiu la nivel internațional condus de o echipa de cercetatori din Australia a identificat peste o suta de factori de risc genetici ce ar putea explica de ce unele persoane sufera de astm, rinita alergica sezoniera numita și febra fanului și eczeme. Cercetarea este consemnata ca fiind prima…

- Studiul, realizat de Facultatea de Medicina a Universitatii din New York, a analizat 416 editii ale revistelor Cosmopolitan, People Magazine si US Weekly, in intervalul 2010-2014. Cercetatorii au constatat ca doar in cazul a doua dintre cele 240 de celebritati mentionate se precizeaza ca au urmat tratamente…

- Unele afecțiuni apar pe nepusa masa, iar simptomele lor le pot face, adeseori, greu de diagnosticat. De ce unele boli sunt mai comune in cazul femeilor este inca un mister care nu a fost dezlegat in totalitate de medici.

- Un studiu recent arata ca pretul mediu de vanzare al smartphone-urilor a crescut cu 7 procente in ultimul trimestru fata de aceeasi perioada a anului trecut.Un studiu recent arata ca pretul mediu de vanzare al smartphone-urilor a crescut cu 7 procente in ultimul trimestru fata de aceeasi perioada…

- Ultimul tablou realizat de fostul prim-ministru britanic Winston Churchill, "The Goldfish pool at Chartwell", a fost estimat intre 50.000 si 80.000 de lire sterline si va fi licitat la Sotheby's pe 21 noiembrie.Citeste si: Regizor de imagine celebru, castigatorul unui Oscar pentru 'Zorba Grecul',…

- Presupunerea potrivit careia femeile insarcinate care utilizeaza astfel de dispozitive isi expun copiii la riscul dezvoltatii unor tulburari de nerurodezvoltare a fost infirmata in urma unui studiu realizat pe 45.389 de perechi mama-copil. Un studiu efectuat de o echipa de cercetatori din Norvegia…