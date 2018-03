Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de sustinatori ai rebelilor houthi au manifestat luni la Sanaa, capitala Yemenului, pentru marcarea a trei ani de la declansarea interventiei militare conduse de Arabia Saudita, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Adunarea a avut loc dupa o salva de sapte rachete balistice trasa…

- Sapte rachete balistice trase de rebelii siiti yemeniti au fost interceptate in cursul noptii de duminica spre luni in spatiul aerian al Arabiei Saudite, iar resturile au facut un mort si doi raniti, a anuntat coalitia militara condusa de Riad, scrie AFP.

- In luna august a anului trecut, un atac cibernetic ar fi putut declanșa un șir de evenimente catastrofale, schimband, in adevaratul sens al cuvantului, lumea in care traim intr-una marcata de astfel de dezastre. Acum aproape un an, un atac asupra unei uzine petrochimice din Arabia Saudita avea sa dea…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, i-a cerut joi printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat intr-o vizita la Washington, sa ''relanseze eforturi urgente pentru a se ajunge la o reglementare pasnica a razboiului civil din Yemen'', relateaza AFP.…

- La intalnirea sa cu Mohammed bin Salman Al Saudi, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Donald Trump intenționeaza sa discute intrebarea: cum sa forțeze Rusia sa plateasca pentru acțiunile sale in Orientul Mijlociu. Tema discuției dintre cei doi a fost relatata de un inalt oficial al Casei Albe, transmite…

- SUA va depasi Rusia si va deveni cel mai mare producator de petrol in 2023, numarandu-se printre tarile care au ajutat cel mai mult cresterea stocului de petrol, scrie The Wall Street Journal. Productia de petrol crud va creste pana la o cifra record de 12.1 mil. barili pe zi pana in 2023,…

- Presedintele american Donald Trump il va primi saptamana viitoare pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Alba, transmite dpa, citand un comunicat al administratiei de la Washington. Intrevederea este programata pentru data de 20 martie, a precizat purtatoarea…

- Departamentul american de Stat a dat unda verde unui plan al Qatarului, in valoare de 197 milioane de dolari, vizand intarirea capacitatilor tehnologice si logistice ale centrului de operatiuni al fortelor sale aeriene. Aceasta vanzare va veni in sprijinul politicii externe si securitatii…

- SpaceX a realizat lansarea cu numarul 50 a unei rachete Falcon 9. Racheta a transportat pe orbita un satelit de comunicatii spaniol, denumit Hispasat care are aproximativ ''marimea unui autobuz'' conform unui tweet publicat de Elon Musk.

- Mohammad bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite efectueaza, incepand de miercuri, o vizita oficiala la Londra. In prima zi a fost primit de Regina Elizabeta a II-a la Buckingham Palace și apoi s-a intalnit cu premierul Theresa May. Vizita lui bin Salman a fost primita cu manifestații in capitala…

- O comisie a ONU a afirmat marti ca raidurile aeriene rusesti efectuate la sfarsitul lui 2017 asupra unei piete dintr-o localitate rebela din Siria, soldate cu cel putin 84 de morti, ar putea constitui o crima de razboi, scrie AFP.

- Iranul considera ca tarile care vand arme Arabiei Saudite trebuie "sa fie trase la raspundere" pentru "crimele de razboi" comise in Yemen, i-a declarat duminica presedintele iranian, Hassan Rohani, omologului sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. Arabia Saudita, in fruntea unei…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, continua seria de reforme declansate anul trecut. Intreaga conducere a armatei, inclusiv sefi din cadrul statului major au fost inlocuiti fara nicio explicatie.

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale Uniunii…

- Eforturile Iranului de a-si extinde influenta pretutindeni in Orientul Mijlociu au fost remarcate intr-o mare masura. Dispune de parghii de influenta asupra guvernelor de la Bagdad si Damasc si isi exercita puterea in regiune prin intermediul unor grupari fidele, precum Houthi in Yemen, Hezbollah in…

- Selecționerul moldovean Alexandru Spiridon va miza pe fotbaliști tineri in partida amicala contra Arabiei Saudite.Tehnicianul in varsta de 54 de ani a convocat la lot 5 jucatori ce nu au jucat, inca, niciun meci in echipa naționala.

- Serviciile secrete din SUA: Rusia vrea sa se implice in alegerile parțiale americane din 2018. Rusia va incerca sa se implice in algerile parțiale americane de anul acesta și va continua campania de raspandire a știrilor false dusa impotriva sua și a aliaților sai, arata datele unui raport al serviciilor…

- Fortele de aparare saudite ''au interceptat'' luni o racheta balistica trasa de catre rebeli houthi dinspre Yemen in directia orasului Khamis Mushait, situat in sud-vestul regatului, a afirmat un purtator de cuvant al coalitiei de state arabe condusa de Arabia Saudita, transmite AFP. Colonelul saudit…

- Orientul Mijlociu iși ține din nou respirația, dupa ce Arabia Saudita a interceptat o racheta balistica lansata de rebelii din Yemen. Ținta rachetei ar fi fost o zona foarte populata din regat. In viziunea arabilor, implicarea Iranului este evidenta, crescand tensiunile dintre cele doua puteri regionale.

- Fortele de aparare saudite afirma ca au interceptat luni o racheta lansata de rebelii Houthis din Yemen in directia orasului Khamis Mushait, in sud-vestul regatului, a afirmat un purtator de cuvant al coalitiei, citat de AFP.

- Aviatia israeliana a bombardat in timpul noptii o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza dupa lansarea unei rachete din enclava palestiniana, a anuntat vineri armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. "Ca raspuns la tirul de racheta spre sudul Israelului, aviatia a…

- Campania anticoruptie demarata de printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in luna noiembrie a anului trecut si care a dus la arestarea a sute de printi, politicieni si oameni de afaceri din regat a dat rezultate.

- Deșetul din Arabia Saudita a fost acoperit cu un strat destul de consistent de zapada dupa ce temperaturile au scazut brusc in Orientul Mijlociu. Internetul s-a umplut de fotografii stranii in care...

- Camilele din desert, acoperite de zapada, dupa ce o furtuna a lovit Arabia Saudita. Mai multe fotografii arata cateva camile acoperite de zapada, in timp ce localnicii au fost surprinsi in timp ce se bucura de stratul de omat. Multi au profitat de ocazie si s-au catarat pe colinele pline de…

- Un nou echilibru de putere se contureaza in Orientul Mijlociu. Acordul Sykes-Picot a fost la originea haosului actual din Orientul Mijlociu. O intelegere secreta, semnata la 16 mai 1916 intre Londra si Paris, prefigura frontierele aflate in vigoare timp de un secol in Orientul Mijlociu si semana germenii…

- Luptele s-au intensificat joi, in orașul Taiz, in Yemen, dupa atacurile aeriene conduse de coaliția saudita asupra rebelii Houthis.Coaliția condusa de Arabia Saudita a efectuat raiduri aeriene asupra pozițiilor Houthi, inclusiv asupra centrului local de comanda al acestora.

- SUA au anuntat luni ca au ordonat inspectii mai riguroase pentru transportul aerian de marfuri provenind din cinci tari din Orientul Mijlociu, mentionand in special tentativa din iunie 2017 de detonare a unui avion in Australia pentru a justifica aceasta masura, relateaza AFP. Sapte aeroporturi din…

- Rebelii huthi din Yemen au anuntat, sambata, ca au lansat o racheta balistica inspre provincia Najran din Arabia Saudita, iar fortele aeriene saudite au precizat ca sistemul antiaerian a interceptat racheta, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Compania japoneza de televiziune NHK a informat, in mod eronat, cetațenii despre lansarea de catre Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) a unei rachete balistice și despre funcționarea sistemului guvernamental de alerta de urgența pentru populație J-Alert. Informația a aparut pe site-ul canalului…

- Televiziunea publica japoneza NHK a postat din greseala pe site-ul sau o alerta care anunta ca Phenianul a lansat o racheta si recomanda oamenilor sa se puna la adapost, scrie AFP. Eroarea a fost remediata cateva minute mai tarziu.

- Peste 22 de milioane de persoane au in prezent nevoie de ajutor in Yemen, unde riscul de foamete se raspandeste odata cu razboiul intre rebeli, sustinuti de Iran, si guvern, sprijinit de Arabia Saudita, a transmis marti ONU, scrie agerpres.ro.

- In ultimele zile ale anului 2017 si in primele zile din 2018, Iranul s-a confruntat cu demonstratii in cateva orase, inclusiv Teheran, la care protestatarii, fara un lider, au acuzat nemultumiri economice si politice. Stagnarea economica din Iran are legatura cu incapacitatea liderilor religiosi de…

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat…

- Uniunea Europeana a avertizat vineri Kosovo ca relatiile cu blocul comunitar vor suferi daca desfiinteaza un tribunal pentru crime de razboi legat de lupta sa sangeroasa pentru independenta, relateaza Reuters. Mesajul UE, care face ecoul altuia al Statelor Unite luna trecuta, intervine…

- Inceputul de an 2018 ne gaseste intr-o deplina furtuna de magnitudinea unui uragan in orientul Mijlociu. Si totul nu a pornit de la declaratia lui Donald Trump despre recunoasterea Ierusalimului drept capitala a statului Israel, nici de la rivalitatile marilor puteri implicate pe teren in Siria, nici…

- Un avion de lupta al coalitiei conduse de Arabia Saudita a fost doborat de miscarea rebela yemenita houthi, duminica, in provincial Saada din Yemen, relateaza presa internationala.Potrivit postului Al Arabiya, cei doi piloti au supravietuit impactului, scrie news.ro. Postul al-Massirah,…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite, doua țari din Orientul Mijlociu, au introdus TVA pentru prima data, taxa devenind efectiva din data de 1 ianuarie 2018. Taxa va avea un nivel de 5% și se aplica majoritații bunurilor și serviciilor, potrivit bbc.com. Guvernele doresc sa creasca veniturile in…

- Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril in urma protestelor din Iran, al treilea exportator de țiței din cadrul OPEC, potrivit Reuters . Acesta este cel mai mare nivel atins din 2015 incoace și va duce, cel mai probabil, la scumpirea carburanților daca situația persista. Iranul se confrunta…

- Potrivit raportului, in loviturile aeriene care au avut loc marti asupra unei piete populare din provincia Taiz (sud-vest), cel putin 54 de civili, inclusiv opt copii, au fost ucisi si alti 42 - raniti. De asemenea, tot marti, in cursul unei lovituri aeriene care a avut loc asupra unei…

- Gruparile de rebeli din Siria au respins conferinta pentru pace, planificata de Rusia la Soci, argumentand ca Moscova incearca sa inlocuiasca procesul de pace coordonat de ONU la Geneva si acuzand statul rus pentru comiterea unor crime de razboi in regiune. Intr-o declaratie comuma a 40 de…