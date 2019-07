Stiri pe aceeasi tema

- Bryant Wong, seful interimar al Consiliului pentru Gestionarea si Reducerea Riscului privind Dezastrele Nationale din Filipine, a declarat ca organizatia sa colaboreaza cu Administratia Medicamentelor si Alimentelor (FDA) pentru a testa alimentele de la evenimentul care a avut loc la Ynares Sports…

- Doi avocati internationali au cerut luni Curtii Penale Internationale (CPI) sa deschida o procedura penala impotriva Uniunii Europene si statelor ei membre pentru ''crime impotriva umanitatii'', dupa moartea a mii de migranti care s-au inecat in urma naufragiilor pe Mediterana in timp ce incercau…

- Cocaina se afla in 12 cutii care pluteau in apele din largul coastei orasului Gubat, din provincia Sorsogon, la 380 de kilometri sud-est de Manila, a precizat politia.Pescarii au anuntat politia si au scos luni cutiile din apa."Au fost descoperite 39 de kilograme de cocaina cu…

- Departamentul Justitiei al SUA a anuntat joi inculparea lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, pentru inca 17 capete de acuzare pentru incalcarea legii anti-spionaj, un anunt care a declansat imediat proteste din partea aparatorilor libertatii presei, relateaza AFP si Xinhua. Statele…

- Organizatia neguvernamentala Amnesty International a cerut marti Curtii Penale Internationale (CPI) sa ancheteze asupra "crimelor impotriva umanitatii" care s-ar putea sa fi fost comise in Venezuela in ianuarie 2019 in cursul manifestatiilor antiguvernamentale dupa proclamarea opozantului Juan Guaido…

- Organizatia de aparare a drepturilor omului denunta 'executii extrajudiciare selective, detentii arbitrare, precum si decese si raniri provocate prin utilizarea excesiva a fortei de catre guvernul lui Nicolas Maduro in mod sistematic si generalizat', potrivit unui raport prezentat marti in Mexico.…

- Peste 1.600 de civili au fost uciși in anul 2017 in orașul sirian Raqqa in urma atacurilor coaliției conduse de SUA impotriva rețelei teroriste Stat Islamic, de 10 ori mai mult decat a confirmat aceasta, potrivit Amnesty International și a grupului de monitorizare Airwars, relateaza Reuters potrivit…

- Lidera democratilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a avertizat luni partidul sau contra tentatiei unei politici prea de stanga reprezentate in special de tanara membra a Camerei Reprezentantilor de la Washington Alexandria Ocasio-Cortez, in perspectiva alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza…