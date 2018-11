Amnesty International: Migranţi din UE, majoritatea romi din România, discriminaţi în Suedia Mii de migranti fara adapost si nevoiasi din UE, majoritatea romi din Romania, traiesc in conditii disperate si periculoase in Suedia, in timp ce autoritatile suedeze le neaga in mod deliberat accesul la cele mai de baza servicii, releva un nou raport al Amnesty International, facut public vineri. Raportul releva ca migrantii marginalizati din UE se confrunta cu obstacole insurmontabile in accesul la adapost, la salubritate si la servicii de sanatate, fapt care incalca drepturile omului, pe care Suedia are obligatia sa le garanteze pentru toate persoanele care traiesc pe teritoriul sau. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

