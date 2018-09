Amnesty International: Egiptul s-a transformat ntr-o nchisoare n aer liber

Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul a dat verdictele pentru peste 700 de persoane care erau puse sub acuzare pentru ca au participat la o demonstratie pentru sustinerea Fratiei Musulmane din 2013, scrie BBC potrivit News.ro . Astfel, 75 de persoane au fost condamnate la moarte iar alte 47 au primit inchisoare pe viata. Amnesty…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a efectuat o vizita secreta in Egipt in luna mai, pentru o intrevedere cu presedintele egiptean, Abdel Fattah el-Sissi, afirma surse citate de postul israelian Channel 10 si de cotidianul Times of Israel, conform mediafax. Conform unor oficiali americani,…

- Pe langa cele doua companii, un exchange de criptomonede permite utilizatorilor sa-si foloseasca monedele digitale pentru a cumpara curse, produse si servicii pe Uber, Nike, Ticketmaster, Amazon,Tesco, ASOS si Google Play. Platforma Coinbase, din San Francisco, a incheiat un parteneriat cu firma…

- Pentru a contracara protecționismul american, Uniunea Europeana și Japonia au semnat marți,17 iulie, la Tokyo, un acord de liber schimb. In urma acestui parteneriat, presa japoneza a transmis ingrijorarea producatorilor japonezi, in special a celor din sectorul agroalimentar, potrivit Rador.

- Pleonasmele sunt printre cele mai frecvente greseli de limba pe care le fac romanii. Cauzele care conduc la folosirea acestora sunt neatentia, slabirea autocontrolului, ignoranta, dar si necunoasterea normelor.

- Cei trei preoti din Vaslui acuzati de santaj, in dosarul fostului episcop al Husilor, se pot intoarce in biserica pentru a sluji. Curtea de Apel Iasi a decis definitiv, vineri, 6 iulie, revocarea masurii controlului judiciar in cazul clericilor inculpati.

- Se iubesc de mama focului xi nu ezitE sE ixi arate sentimentele in vEzul tuturor. Josh Duhamel xi Eiza Gonzalez au fost surprinxi de paparazzi in Maxic, in timp ce se bucurau de razele soarelui pe o barcE.

- Liber de contract dupa despartirea de Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, mijlocasul Patrick Petre ar putea ajunge in Copou in aceasta vara. Chiar daca nu a rupt gura targului in sezonul trecut la Sepsi si a fost pus pe liber in luna aprilie, Petre este