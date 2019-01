Stiri pe aceeasi tema

- Turcia discuta cu Organizatia Natiunilor Unite pentru o posibila ancheta internationala privind asasinarea la Istanbul a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat marti ministrul de externe turc Mevlüt Cavusoglu, relateaza AFP.

- Jamal Khashoggi a fost ucis in data de 2 octombrie, in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, unde se afla pentru formalitați administrative. Dupa ce a negat inițial crima, autoritatea saudita a recunoscut in cele din urma ca editorialistul a murit intr-o operațiune "neautorizata". Mai mult de…

- Turcia a cerut miercuri deschiderea unei anchete internationale asupra mortii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, la 2 octombrie in consulatul tarii sale la Istanbul, si pentru care Ankara acuza autoritatile de la Riad, transmite AFP. "In stadiul actual, consideram ca o ancheta internationala este…

- Uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul nu ar fi fost posibila fara ordinul unor oficiali de rang inalt, a declarat Omer Celik, purtatorul de cuvant al partidului Dreptate si Dezvoltare (AKP) din Turcia, relateaza Reuters.

- Președintele turc Recep Taiyyp Erdogan a facut marti o declarație privind moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, spunand ca uciderea acestuia fost planificata cu cateva zile in avans, transmite BBC, potrivit Mediafax.El a spus ca Turcia are dovezi clare ca Khashoggi a fost ucis intr-o…

- Cinci angajati turci ai consulatului Arabiei Saudite din Istanbul au dat luni declaratii ca martori in ancheta privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a transmis postul turc de televiziune NTV, potrivit Reuters. Douazeci de angajati ai consulatului, inclusiv soferul consulului, au dat…

- Printre organizatiile care considera ca Turcia trebuie sa ii ceara secretarului general ONU, Antonio Guterres, sa initieze o investigatie transparenta, se numara Comitetul pentru Protectia Jurnalistilor, Amnesty International, Human Rights Watch si Reporteri fara Frontiere, informeaza Mediafax."Implicarea…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…