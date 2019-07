Organizatia Amnesty International a cerut luni Natiunilor Unite lansarea unei anchete independente cu privire la miile de filipinezi ucisi in razboiul impotriva drogurilor declansat de presedintele Rodrigo Duterte. Amnesty denunta abuzuri "sistematice" perpetuate in "impunitate", transmit Reuters si AFP.



Campania dura antidrog, prioritatea nr. 1 a presedintelui Duterte, este considerata un succes de multi filipinezi, dar asasinatele nocturne comise de politisti si-au atras condamnarea pe plan international.



Rodrigo Duterte s-a instalat la putere in 2016 cu promisiunea…