Stiri pe aceeasi tema

- ANM a actualizat datele meteo pentru urmatoarele zece zile, pe regiuni geografice. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia.

- O mama a doi copii care a început sa faca produse de îngrijire în hambar pentru pielea sensibila a copiilor ei a reusit sa construiasca un busuiness de 12 milioane de lire sterline anual, scrie Daily Mail. Joanna Jensen, în vârsta de 47 de ani, a…

- Pavel Laurentiu Durleci, criminalul care a comis triplul asasinat de la Stoenesti din anul 2016, a ales sa-si puna capat zilelor, in inchisoare. Aceasta isi executa pedeapsa in Penitenciarul Colibasi.

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis estimarea valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 25 decembrie – 7 ianuarie. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. In Oltenia, ...

- Pitaraul este un colacut, sub forma de alfa, facut de gospodine din aluatul ramas de la paine, dar denumeste si copilul care, in ajunul Craciunului, se trezeste la sase dimineata pentru a fi primul colindator.In ajunul Craciunului toate familiile se trezesc devreme, isi curata curtile,…

- Campania „Povestea unui CV magic”, lansata iarna trecuta de eJobs, continua și iarna aceasta, oferindu-ne ocazia perfecta de a face un gest nobil de Craciun fara sa parasim confortul casei noastre. Catre finalul anului, cu toții ne dorim sa devenim mai buni. Avem 12 luni in spate pe care sa le analizam…

- Potrivit missingpeople.org.uk, femeia a disparut in urma cu 3 luni, fiind acum cautata de familie și anchetatori. Polițiștii care se ocupa de caz au apelat la comunitatea de romani din Anglia, facand apel ca fotografia femeii sa fie distribuita prin toate mijloacele posibile. Ștefania Otilia…

- Pep Guardiola scrie istorie in acest an la Manchester City. Tehnicianul a declarat ca este foarte fericit dupa ce „cetatenii” au obtinut cea de-a 15-a victorie consecutiva in Premier League la Swensea, scor 4-0, in cadrul etapei intermediare care a avut loc in Anglia.

- Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizeaza in ziua de 19 decembrie 2017, ora 1330, in Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Dragan Muntean” din Deva o manifestare cultural-educativa prilejuita de implinirea unui secol de la nașterea scriitorului, inventatorului și futurologului…

- Ce te frapeaza cand o cunosti pe Irina e simplitatea si firescul ei. Deschiderea aceea curata pe care o simti in preajma oamenilor care traiesc cu credinta ca viata e frumoasa si ca de la ea ai doar de invatat. De castigat si de daruit. Fiica de politician, provenita dintr-o familie potenta financiar,…

- Ancheta in cazul triplei crime de la Satu Mare este departe de a se fi incheiat. Procurorii și polițiștii care se ocupa de caz nu au descoperit inca arma crimei. Razvan Rentea, principalul suspect al tripului asasinat din Satu Mare , acuzat de uciderea parinților și a bunicii sale, a fost arestat preventiv…

- Anglia, etapa a 16-a. Campioana Chelsea deschide runda in deplasare, cu West Ham United. SAMBATA 14:30 West Ham United – Chelsea 17:00 Burnley – Watford Crystal Palace – AFC Bournemouth Huddersfield Town – Brighton & Hove Albion Swansea City – West Bromwich Albion Tottenham Hotspur – Stoke City 19:30…

- Formatiile Liverpool, FC Sevilla, Sahtior Donetk si FC Porto au obtinut calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa meciurile din etapa a sasea, ultima, a fazei grupelor. Echipa lui Vlad Chiriches, Napoli, va juca in 16-imile Ligii Europa, potrivit news.ro. Liverpool a obtinut o victorie…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, vrea ca, de anul viitor, romanii sa primeasca porci gratis, dar in anumite condiții. Este vorba de rasele de porci romanești Mangalița și Bazna, pe care ministrul Agriculturii vrea sa le raspandeasca in toate zonele țarii. ”Este vorba despre un proiect la care lucrez.…

- Grupa A: Rusia, Arabia Saudita, Egipt, Uruguay Grupa B: Portugalia, Spania, Maroc, Iran Grupa C: Franta, Australia, Peru, Danemarca Grupa D: Argentina, Islanda, Croatia, Nigeria Grupa E: Brazilia, Elvetia, Costa Rica, Serbia Grupa F: Germania, Mexic, Suedia,…

- CHIȘINAU, 30 nov — Sputnik. Procurorii au trimis în instanța dosarul în care o moldoveanca este cercetata penal pentru crima pe care a savârșit-o înca acum 15 ani. Potrivit oamenilor legii, în luna august a anului 2002, inculpata a pus la cale omorul…

- Cei doi au fost acuzati ca, in 2014, ar fi angajat un barbat, pe sotul unei alte angajate de la biroul Achizitii, Alina Deaconita, in timp ce acesta se afla la munca in Marea Britanie. Concursul ar fi avut loc, in mod ilegal, exact in perioada in care Daniel Deaconita se afla in Anglia. Acesta s-a…

- Anchetatorii au un suspect principal in cazul triplului asasinat din comuna Apa, judetul Satu Mare, un tanar de 35 de ani, impatimit al jocurilor de noroc, scrie presa locala, despre care ar exista informații ca s-ar afla inca in municipiu.

- Pe piata din Germania, Kosarom distribuie produsele prin intermediul partenerilor in mai multe retele de supermarketuri, inclusiv in Rewe. In Rewe, compania distribuie produse precum toba sau salam, dar urmeaza sa extinda gama de produse, dar si sa intre in toate magazinele retailerului german. „Exportam…

- Temutul interlop Nikos Chatzakis a venit din Grecia in Romania pe cand avea varsta majoratului. Grecu, asa cum i se mai spunea in cercul de prieteni, a inceput sa se faca remarcat in anii 2000 ca membru al Gruparii Sportivilor, in perioada de glorie a acesteia. Inca din tinerete, el era pasionat de…

- 22 noiembrie 1963, ora 12.30. Trei focuri de arma succesive se aud in Piata Dealey din orasul Dallas, statul Texas. Tinta armei a fost presedintele Statelor Unite, John F. Kennedy, care in urma atentatului si-a pierdut viata.

- Cu o saptamana inainte de a anunta echipa anului 2017, site-ul uefa.com a intocmit cel mai bun 11 din acest secol. Selectia a fost facuta pe baza prezentelor in echipa anului, din 2001 pana in 2016. Jucatorul cu cele mai multe aparitii este Cristiano Ronaldo, in 11 randuri. Cea mai reprezentata…

- Delia, concert memorabil in Anglia. Surpriza a venit insa la finalul spectacolului, cand sute de fani au așteptat-o sa ia autograf și sa se pozeze cu vedeta. Ca de fiecare data, Delia și-a surprins fanii cu un concert fabulos, susținut departe de Romania. La final, interpreta și-a intampinat fanii si…

- Moartea unui tânar cercetator român trezeste suspiciuni în Anglia. Dan-Tiberiu Sbîrcea era doctor în chimie si unul din liderii liberalilor din Marea Britanie. Colegii l-au gasit fara suflare în apartamentul sau din Londra. Si-ar fi luat viata…

- Fotbalul este in continua evoluție, marturie fiind faptul ca mapamondul acestui sport s-a schimbat la patru ani de la Mondialul din Brazilia, pentru ca doar 20 vor juca și la CM 2018 din Rusia, in timp ce alte 12 sunt nou venite, dintre care Islanda și Panama apar in premiera la un turneu final,…

- Teoria „razboiului lung” este una clasica și are reflectari in special in spațiul ce implica SUA in perioada contemporana, chiar daca exista și variantele clasice ale razboiului de 30 de ani (francogerman, 1618-1648) sau a celui de 100 de ani (intre Anglia și Franța, 1337-1453).

- În anul 1907 s-a realizat primul zbor cu un elicopter. În 1918, trupele Antantei au ocupat capitala Imperiului Otoman. În 1990 s-a lansat prima pagina Web. Iar în 2001, NATO cucerește capitala Afganistanului. 1594: Creditorii turci din București sunt uciși din ordinul…

- Tenismanul scoțian Andy Murray, fost nr. 1 mondial ATP, a devenit tatal unei noi fetițe, dupa ce soția sa Kim Sears a nascut acum doua saptamani in Anglia, relateaza presa scoțiana. Știrea a devenit publica dupa ce Murray a disputat marți un meci demonstrativ în compania…

- Antrenorul Jose Mourinho, in prezent la Manchester United, ar putea ajunge in scurt timp la PSG, echipa pregatita de Unai Emery. Presa din Anglia scrie ca agentul portughezului, Jorge Mendes, a avut mai multe intrevederi cu șefii lui PSG pentru a discuta posibiltiatea ca Mourinho, 54 de ani, sa preia…

- Antrenorul argentinian Mauricio Pochettino susține ca Tottenham Hotspur este intre cele mai bune echipe din lume, dupa ce londonezii au invins-o pe Real Madrid, deținatoarea trofeului Ligii Campionilor, cu scorul de 3-1, miercuri, pe teren propriu, in Grupa H a competiției. ''Susținem…

- Barbatul in varsta de 58 de ani, retinut in cazul dublului asasinat de la Targoviste, a fost arestat preventiv. Decizia nu este insa definitiva. Magistratii Tribunalului Dambovita au emis, miercuri dupa-amiaza, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele barbatului suspectat ca i-a omorat…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni seara, în jurul orei 20.00, doi conducatori auto beți la volan.”La data de 30 octombrie a.c., în jurul orei 20:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat doi conducatori auto sub influenta…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, in colaborare cu efective din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, au depistat, luni, un barbat de 68 de ani, din Gura Ocnitei, care detinea cartuse confectionate ilegal de catre acesta.

- DanceFest 2017, la Sala Polivalenta. Campionatul Mondial de Dans Sportiv la Bucuresti in acest weekend (3-5 noiembrie) va fi un spectacol sportiv stralucitor. Cei mai buni dansatori sportivi din lume vor concura pentru caștigarea aurului mondial la categoria junior 2 latino. Va fi un sfarșit de saptamana…

- Am mai atacat, cu vreo doi ani in urma, subiectul metaforelor din argoul / jargonul fotbalistic, care cand ii lovesc pe comentatorii nostri produc efecte profunde si de durata. Era vremea cand era la putere fotbalul din Anglia, iar angajatii de la Digi devenisera de-a dreptul enciclopedici in ...

- Un parlamentar ucrainean a fost ranit, alaturi de alte doua persoane, iar un barbat a murit, in urma unei explozii care a avut loc in capitala ucraineana Kiev, oficialii afirmand ca incidentul ar putea fi o tentativa de asasinat, transmite BBC.

- Perceput drept unul dintre fotbalistii cu un viitor frumos, cu selectii in echipele nationale de juniori ale Romaniei, Andrei Vlad, cu o cota de piata de 150 000 de euro, a atras de mic privirile cluburilor importante din Europa. Crescut la Craiova, Vlad s-a aflat pe “radarul” lui Manchester…

- Hagi este, pentru întreaga lume, o marca fotbalistica autentic româneasca. Indiferent pe ce colț al planetei te-ai afla, daca spui România, orice interlocutor va raspunde, aproape invariabil, cu Hagi. Nu este, deci, de mirare faptul ca mulți dintre români și-au botezat…

- Clanul Butoane, devenit celebru prin scandalurile in care a fost implicat, dar si pentru faptul c-a reusit sa faca legea in orasul Giurgiu, a fost ridicat de procurorii DIICOT. Dupa 30 de razii facute miercuri dimineata, 20 de suspecti au fost dusi la audieri pentru o lista impresionanta de infractiuni…

- Un inginer automatist care a lucrat trei ani in Franța s-a indragostit atat de mult de produsele franțuzești de panificatie incat, intors in Romania, a reusit in scurt timp sa-si construiasca la Galați propria afacere de succes. La revenirea in țara, Adrian Serban, in varsta de 36 de ani, a simtit ca…

- Roxana Hu este o romanca, in varsta de 39 de ani, este casatorita cu un chinez și lucreaza ca asistenta la Diana, Princess of Wales Hospital, in Marea Britanie. De cateva luni, femeia nu se mai simte in siguranta in propria casa și vrea sa plece din oras. Si asta deoarece este tinta unor atacuri repetate…

- MANCHESTER CITY-NAPOLI LIVE VIDEO ONLINE STREAM CHAMPIONS LEAGUE TELEKOM SPORT. Patronul echipei de fotbal Napoli, Aurelio De Laurentiis, i-a cerut antrenorului Maurizio Sarri sa nu-i foloseasca pe cei mai buni jucatori ai echipei în meciul contra celor de la Manchester City, din Liga Campionilor,…

- Potrivit unui comunicat al companiei Hosterion transmis, luni, in noile locatii firma clujeana are propriile servere si echipamente de retea colocate in centrele de date ale partenerilor locali. “Hosterion, una dintre companiile care pune Romania pe harta IT-ului international, se extinde…

- Costel Pantilimon se simte bine la Deportivo. Portarul roman in varsta de 30 de ani a declarat ca este fericit la Deportivo si si-ar dori sa continue la gruparea din La Liga si dupa ce ii expira in vara imprumutul de la Watford."Sper sa raman aici si in sezonul urmator, de ce nu? Imi place…

- Meciul dintre formațiile Pau (Franța) și Gloucester (Anglia) care va avea loc joi deschide noul sezon al competițiilor rugbystice europene intercluburi - Champions Cup, Challenge Cup și Continental Shield - la care va participa și campioana en-titre a Romaniei, Timișoara Saracens al carei debut se…

- Toata nebunia creata de referendumul din Catalonia pare ca se stinge. Lucrurile tind sa revina la normal. Astazi are loc o sedinta extraordinara in Parlamentul Cataloniei, unde va fi discutata problema independetei. Publicatia "El Mundo Deportivo" noteaza ca FC Barcelona va emite un comunicat oficial…

- Codrin Pop, un cunoscut jurnalist din Bacau care a plecat acum șapte ani din țara, a devenit arbitru de fotbal in Marea Britanie. Bacauanul, care a fost jurnalist la Deșteptarea, a decis impreuna cu soția lui ca este timpul sa incerce altceva, cei doi alegand drumul Marii Britanii. Codrin a ajuns arbitru,…

- Argentina, in perciol sa rateze Campionatul Mondial din 2018. Reprezentativa pumelor a remizat 0-0 pe teren propriu cu Peru. Inaintea ultimei etape a preliminariilor sud-americane nu prinde nici macar barajul, ocupa locul al 6-lea. Messi a fost titular, Dybala și Icardi au fost lasați pe banca, fiind…