AMNA lanseaza „Milioanele de suflete”, feat. Edward Sanda

Dupa ce a colaborat cu Dorian Popa pentru „Banii”, AMNA lanseaza „Milioanele de suflete”, featuring Edward Sanda. Compusa de cei doi artisti in studiourile Famous Production si lansata alaturi de Cat Music, „Milioanele de suflete” este o poveste „visatoare” de dragoste, cu un mesaj optimist ce se imbina cu imaginile fresh, filmate la malul marii, in regia lui Silviu Mindroc. „Mi-am dorit mult sa colaborez cu Edward pentru ca e un artist talentat, cu foarte mult potential, iar lucrurile s-au legat foarte frumos si natural in studio cand am inceput sa lucram la single. «Milioanele de suflete» este…