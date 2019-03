AMNA lanseaza „Mama” Oricand este un moment bun sa ii spui celei mai dragi persoane de pe Pamant, care ti-a dat viata si te-a invatat ce este dragostea, bunatatea si generozitatea, cat de mult o apreciezi. De Ziua Internationala a Femeii, Amna lanseaza „Mama”, o piesa emotionanta dedicata mamei. „Acum ceva timp am aflat ca mama e foarte bolnava si m-am simtit ravasita. In toata suferinta pe care am simtit-o atunci, am reusit sa imi gasesc inspiratia sa scriu aceasta piesa. Ii multumesc lui Dumnezeu ca mama este acum bine si sanatoasa si voi fi vesnic recunoascatoare pentru sansa pe care mi-a dat-o: sa ii pot spune… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

