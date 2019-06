Amna, la Unica Beauty News, despre muzică, familie și lifestyle Așa cum v-am obișnuit, ca in fiecare vineri, revenim cu o noua ediție a emisiunii Beauty News! De la ora 12.00 suntem LIVE pe site, și pe pagina noastra de facebook , iar invitata zilei de 14 iunie este artista Amna! Alaturi de ea, vom vorbi despre frumusețe, muzica și lifestyle, și nu uitați ca va așteptam intrebarile, in timp real, pe facebook! Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

