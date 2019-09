Stiri pe aceeasi tema

- Vica Blochina si Victor Piturca au facut pace de dragul copilului pe care il au impreuna. Recent, Vica Blochina a dezvaluit ca era dispusa sa se marite cu Victor Pițurca in cazul in care acesta ar fi divorțat de actuala soție. Vica Blochina, ADEVARUL despre Victor Piturca. Ce se intampla intre…

- Radu Banciu a comentat, in ediția de luni seara a emisiunii Lumea lui Banciu, cel mai intens subiect de pe agenda politica a zilei, și anume ieșirea ALDE de la guvernare și, prin urmare, ruperea coaliției guvernamentale. „Pana la urma, nu e nicio surpriza. Degeaba am incercat sa facem astazi tambalau…

- What’s Up și soția lui, Simina, au decis sa divorțeze dupa o casnicie de trei ani și o relație de noua ani. Motivul divorțului ar fi comportamentul Siminei, dupa spusele apropiaților citați de cancan.ro. What’s Up despre divorț ”Au fost noua ani frumoși cu bune cu rele, dar se pare ca, in momentul in…

- Simona Halep a anunțat ca nu va merge la nici o televiziune din Romania, iar pana acum a fost doar la posturi TV din Marea Britanie. Antrenorul ei a dezvaluit care este motivul invocat de campioana de la Wimbledon. Daniel Dobre, antrenorul Simonei Halep, a dezvaluit la Digi 24 ce i-a spus sportiva despre…

- In weekend, victoria Simonei Halep la Wimbledon a fost umbrita de un pumn. Celebrul pumn dat de impresara fotbalistilor lui Dan Alexa. Anamaria Prodan si Reghe au divortat in secret?! Conform click.ro , cei doi nu mai formeaza un cuplu de cateva luni. Sursa citata sustine ca cei doi au divortat in…

- Mama lui Radu Mazare a facut noi declaratii despre starea fiului ei in penitenciar. Este incantata de faptul ca acesta se casatoreste, sfat pe care ea i-l daduse inca de acum cativa ani. Iata ca totul se intampla, dar nu asa cum a visat ea, ci in Penitenciarul Rahova.