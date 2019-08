Stiri pe aceeasi tema

- Mai dulce ar putea insemna mai scump, din luna septembrie. Totul dupa ce Ministerul Sanatatii ia in calcul aplicarea unei taxe – sub forma de acciza – pentru bauturile racoritoare cu continut ridicat de zahar. O astfel de masura exista si in state precum Marea Britanie, Danemarca, Franta, Ungaria si…

- Dupa doi ani de zile de indelungi cercetari, politistii din Marea Britanie, Italia si Romania au reusit sa finalizeze ancheta privind furturul cartilor rare, de pe aeroportul londonez Heathrow, dupa ce hotii au "driblat" toate masurile de siguranta.

- "Noi, partidul Brexit, se asteapta toata lumea sa tinem discursurile cele mai populiste, dar contributia domnilor de la Renew Europe si de la Verzi stabileste standarde inalte explicandu-va cum trebuie sa va conduceti tara, doamna prim-ministru", a spus Jake Pugh in interventia sa. "In contextul…

- România a fost anul trecut pe locul patru în Uniunea Europeana în ceea ce priveste productia de petrol, cu 3,6 milioane de tone, în scadere cu 2% fata de anul anterior, potrivit unui raport realizat de compania britanica BP la nivel mondial, informeaza AGERPRES. …

- Pretul locuintelor a crescut cu 4% in zona euro si in Uniunea Europeana in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, un avans mai redus fiind inregistrat in Romania. Potrivit Eurostat, prețurile apartamentelor în România au urcat cu 3,3% în ritm anual,…

- Pentru a preveni folosirea pubelelor si a seifurilor pentru comiterea de atacuri teroriste, compania le va inchide timp de sase zile, incepand din 24 iunie.Summitul G20 are loc pe 28 si 29 iunie la Osaka, in prezenta presedintilor american, Donald Trump, chinez, Xi Jinping, si rus, Vladimir…

- Spania: Oamenii așteapta intre doua și trei ore pentru a putea vota Românii din Spania stau la coada la vot. Foto: Anna Maria Damian. În strainatate s-au format cozi chiar de sute de persoane la multe dintre sectiile de votare. Potrivit corespondentilor RRA, români…

- Cautarile de zboruri catre Romania pentru weekendul 24-26 mai, cel in care vor avea loc Referendumul pentru Justiție și alegerile pentru Parlamentul European, sunt cu 11,3% mai multe decat media cautarilor pentru celelalte weekenduri din luna mai. De exemplu, pentru sfarșitul saptamanii anterioare (17-19…