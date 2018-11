Amintirile lui FLO au cucerit peste 12 milioane de oameni!

Salut, Iți mai amintești cum era cand aveai 4-5 ani? Ai mai simțit vreodata bucuria aia pe care orice jucarie noua ți-o oferea? Dar libertatea aia de a te juca la orice ora din zi și din noapte, fara sa te plictisești, fara sa obosești, fara sa te saturi?! Cel putin, senzațiile astea le-am descoperit eu atunci, in casa din Giurgiu a parinților mei. Și din acea clipa nu ma mai satur de ele! V-o jur! Pentru ca de pe la 4-5 ani, pe cand am primit cea mai cool jucarie ever, respectiv contactul cu muzica, eu nu ma mai pot satura sa ma joc cu ea. Este cea mai buna prietena, e psihologul meu, confidentul…