Amintirile celui mai bun aruncator de trei puncte din baschetul romanesc. Lituanianul Arvydas Cepulis: ”Credeam ca toata lumea ma cunoaște pe strada. Dar toți injurau”. Nascut pe 21 martie 1979, la Siauliai, “Ceapa”, 1,93 m și 88 kg a fost extrema pentru BC Siauliai, Policija-Gubernija, Astoria Bydgoszcz (Polonia), CSU Asesoft Ploiești (2007-2010) sau Juventus Utena. Semiprofesionist in liga a treia, plus tenis și padel Libertatea: Ce faci acum, Ceapa? In 2017, inca mai jucai la Siauliai… Arvydas Cepulis: Buna ziua, Romania, salut, Ploiești! Inca joc baschet, dar semiprofesionist. In sezonul…