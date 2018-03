Amintiri evazive, invazive şi televizive Chiar si corosive, ca in pamfletul ce urmeaza. S-a prapadit recent un vajnic prezentator si om de televiziune italian, Fabrizio Frizzi, pe care il vedeam aproape seara de seara cu al sau celebru L’Eredita, o emisiune-concurs, un show de fapt impanat cu diverse chestii din viata, cu muzica si cu o gramada de alte sozuri […] Amintiri evazive, invazive si televizive is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Apreutesei si Ciprian Miron intregesc echipa de la varful Politiei Romane, la circa doua luni de la instalarea in functie a chestorului principal Catalin Ionita. De altfel, chiar Ionita a fost cel care i-a propus ministrului Carmen Dan cooptarea celor doi in postura de adjuncti ai inspectorului…

- O fetita de patru ani din municipiul Arad a decedat, miercuri, intr-un spital din Timisoara, din cauza complicatiilor cauzate de virusul gripal de tip A, copila avand afectiuni preexistente, cea mai grava dintre acestea fiind hidrocefalia, in timp ce nu era nici vaccinata, transmite News.ro . Purtatorul…

- Situatie dramatica pentru zeci de familii din Kemerovo. Bilantul copiilor care au ars de vii se ridica la 41, potrivit unei surse din cadrul serviciilor de urgenta din regiune. 15 oameni raman internați.

- La scurta vreme dupa ce Curtea Suprema a decis rejudecarea de la zero a dosarului in care erau acuzati tatal si fratele sau, deputata Andreea Cosma a facut o prima declaratie pe aceasta tema. “Sunt foarte emotionata. (…) Pot sa spun decat ca Dumnezeu a facut dreptate si salut judecatorii de la Inalta…

- O „știre” raspandita pe Facebook creaza panica. Potrivit acesteia, un copil de un an și trei luni se zbate intre viața și moarte dupa ce a primit vaccinul ROR Priorix. Potrivit aceleiași știri, medicii Spitalului Județean au ascuns cazul. Este vorba despre un fake news, adica un caz inventat, care face…

- Solistul trupei Voltaj, Calin Goia, și-a deschis in urma cu ceva ani o cafenea atipica, inspirata din camera din fața a bunicii. Localul exista și-n prezent, iar artistul face eforturi financiare sa o mențina. Solistul trupei Voltaj, Calin Goia, se poate lauda ca are una dintre cele mai atipice cafenele,…

- Omul de afaceri rus Evgheni Cicivarkin a provocat valva printre internauti dupa ce a dat o reprezentatie de zile mari in fata reprezentantului Rolls Royce din capitala Marii Britanii. Cicivarkin s-a asezat in fata vitrinei magazinului de masini de lux pe un covoras imprimat cu o bancnota de 5 dolari,…

- In 2018, dupa o intrerupere de doi ani, Programul SEE pentru schimburi academice cu institutii de invatamant superior din tari ale Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) a fost relansat in Romania, cu un grant national total de un milion de Euro, finantat, aproape exclusiv,…

- Conform informațiilor furnizate de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Argeș, pana in prezent au fost confirmate 97 de cazuri de gripa in județ. Dintre acestea, 71 cu virusul gripal tip B, 21 cu virusul gripal tip AH1 și cinci cazuri cu virusul gripal tip AH3. De la inceputul sezonului rece 2017…

- Clubul Sportiv Școlar Blaj confirma an de an ca reprezinta un pol important al voleiului romanesc la nivel juvenil. Marturie in acest sens stau recentele rezultate obținute de echipele din “Mica Roma”. Dupa terminarea etapelor din tur și retur in competițiile organizate de Federația Romana de Volei,…

- Din postura de europarlamentar si membru al Comisiei de Afaceri Externe a PE, Ramona Manescu are o opinie pe cat de transanta, pe atat de realista cu privire la miza uriasa a “Razboiului gazelor” dintre Rusia si Uniunea Europeana, cu referiri precise si la rolul de lider regional al tarii noastre…

- Am mai scris o data despre cartea “Lumea secreta a nomenclaturii. Amintiri, dezvaluiri, portrete”, de Vladimir Tismaneanu. Amerikanski Volodea ar fi dulce foc, daca n-ar fi imbarligator si nu le-ar intoarce pe toate in favoarea lui. Ce face el se cheama bagabonteala intelectuala. Ana Pauker, de pilda,…

- Fostul reprezentant al Guvernului s-a prezentat in aceasta dupa-amiaza la sediul Directiei Nationale Anticoruptie. Inca nu se cunosc foarte multe detalii cu privire la motivele pentru care Mihnea Costoiu a ajuns la DNA, ce se stie este faptul ca fostul ministru si, totodata, ex-secretar de stat in Ministerul…

- Dan Tudorache se afla pe taram american. Scopul vizitei sale dincolo de Ocean vizeaza o colaborare medicala romano-americana. Mai multe detalii regasiti in comunicatul remis redactiei de Primaria sectorului 1: “Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a demarat, ieri, in Baltimore, Maryland, negocierile…

- Liderul de la Kremlin este creditat cu 69% din intentiile de vot la alegerile prezidentiale care vor avea loc duminica, potrivit unui nou sondaj oficial, a anuntat institutul rus VTsIOM. ”Candidatul Vladimir Putin este departe in fata celor alti sapte candidati”, arata acest sondaj realizat prin telefon,…

- Mai mulți suporteri din Tunisia au distrus cabina postului de televiziune Wataniya, aruncand cu pietre și mai multe obiecte. Doi ziariști au fost raniți, iar postul de televiziune a amenințat ca se gandește sa nu mai difuzeze meciuri de fotbal.

- Romania, este cel mai mare consumator de paine din UE, si are cel mai mic pret la panificatie din Uniunea Europeana. Romania are cel mai mic pret la paine din UE, mai exact la jumatate fata de media comunitatii de 28 de state, potrivit datelor biroului european de statistica Eurostat. La coada clasamentului,…

- De Marțișor, l-am provocat Matei Dima (BRomania), entertainer online de succes, la o discuție cu mama lui, cu are o relație extrem de apropiata. Mai nou, cei doi fac un serial online in care doamna Dima (BRomama) vorbește despre parenting din propria sa experiența. La o cafea, cei doi au depanat pentru…

- Un conducator auto a fost vazut cum isi pune in pericol propria viata, dar si a celorlalti participanti la trafic. Barbatul a fost surprins circulind intr-un automobil avariat grav pe traseul Chisinau-Leuseni. Starea masinii era atit de proasta, incit soferul nici nu a putut conecta semnalizatoarele…

- A fost o veritabila unda de soc dupa ce indicele Dow Jones, principalul indice al bursei de pe Wall Street, a inregistrat, luni, cea mai mare scadere din ultimii ani, indeosebi raportat la momentul crizei din 2008. Efectele se resimt in toata lumea, potrivit TVR1, care mentioneaza ca pietele asiatice…

- Inca un caz de o violenta extrema socheaza. De aceasta data este vorba despre o acuzatie grava ce planeaza in dreptul numelui unui adolescent in varsta de doar 17 ani, care a fost retinut, fiind acuzat ca si-ar fi omorat fratele mai mare. Agresiunea a avut loc in cursul diminetii trecute, in locuinta…

- Urmarit in vederea executarii unei pedepse, a venit la poliție sa solicite cazier judiciar. Ieri, in jurul orei 11.30, la sediul Poliției Orașului Baicoi s-a prezentat un barbat de 29 de ani, din orașul Sinnicolaul Mare, județul Timiș, pentru a obține un certificat de cazier judiciar. …

- Legea, ce fusese anterior aprobata cu o larga majoritate de Camera Comunelor in 2016, prevede schimbarea unui vers din imnul "O Canada" din "Adevarata dragoste de tara domneste in fiii tai" in "Adevarata dragoste de tara domneste in noi toti". Cantecul, compus de Robert Stanley Weir in 1908, a devenit…

- Social-democratul Stanescu a iesit pentru prima oara public, dupa ce Liviu Dragnea a anuntat ce mesaj a primit actualul ministru, in ceea ce il priveste pe seful sau de partid. Fara sa spuna, in mod evident, cine anume a fost “mesagerul”, Paul Stanescu a redat varianta sa, pe care o considera un “atentat…

- Un autoturism ajuns in calea unui tren de calatori care circula pe distanta Carei-Jibau a fost pur si simplu distrus. Soferita a suferit rani grave. Accidentul a avut loc la Tasnad, Satu Mare. Masina era condusa de o femeie de aproximativ 48 de ani. In urma impactului violent, soferita a fost proiectata…

- Pe cine a sunat Ionela Prodan cu puțin timp inainte sa fie internata de urgența. Razvan Botezatu adeclarat in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena Stars ca s-a speriat foarte tare atunci cand mama impresarei Anamaria i-a mulțumit ca a invitat-o in emisiune de mai multe ori. „Inainte sa se interneze,…

- Contribuabilii americani vor trebui sa plateasca aceasta suma exorbitanta pentru inlocuirea a doua din cele cinci frigidere existente la bordul avionului pe care il foloseste Donald Trump. Intrate in serviciu in 1990, frigiderele au fost estimate prea vechi pentru a mentine alimentele proaspete. Insa…

- Neagu Djuvara – “ultimul mare boier din cultura romana”, cum l-a numit Nicolae Manolescu, duminica, in ziua in care l-a petrecut pe ultimul sau drum pe respectatul istoric, diplomat si scriitor – isi doarme somnul de veci la Cimitirul Bellu. Academicianul Balaceanu Stolnici si Andrei Plesu s-au alaturat,…

- Pana sa ajunga sa participe la sedinta decisiva a conducerii social-democrate, cea in care se va definitiva structura viitorului Guvern, cel condus de Viorica Dancila, sefa Organizatiei PSD Bucuresti a anuntat pe cine anume sustine filiala in fruntea careia se afla in aceasta cursa interna pentru noul Executiv.…

- In ajunul unei sedinte extrem de importante a conducerii PSD-ului, liderii ALDE au discutii de ultima ora, la momentul de fata, in biroul lui Liviu Dragnea, de la Parlament. Calin Popescu Tariceanu si Daniel Chitoiu s-au oprit, in urma cu scurta vreme, in biroul sefului PSD, vizita avand, cel mai probabil,…

- Oficialii europeni sunt cu ochii pe modificarile aduse in Parlament Legilor Justitiei. Jean Claude Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans au ales sa dea publicitatii un mesaj comun prin care transmit ca “urmaresc cu preocupare cele mai recente evolutii din Romania”. Oficialii Comisiei Europene…

- Multa lume necajita, multa, nene, multa! Zilnic, tefelisti si antitefelisti se zvarcolesc, fac spume la herpes ca i-a suspendat Facebook. Cu suspendatii acneici n-am nimic. Facebook e jucaria lor. Cei care ma amuza sunt revoltatii care au peste 45 de ani, oameni cu scoala pe vremea ailalta, cu rate…

- Si, cel mai important, fara cozi de asteptare, gratie utilizarii captatorilor si a inteligentei artificiale. Amazon Go, supermarket robotizat care s-a deschis la Seattle, vinde in principal produse alimentare, folosind o tehnologie similara cu cea imbarcata pe automobilele autonome, denumita Just Walk…

- Sesizata de ICCJ pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, Comisia de la Venetia a transmis scurt Curtii noastre Supreme ca nu este abilitata sa solicite un astfel de aviz. Raspunsul ii umple de rusine pe magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, despre care noi toti romanii credeam…

- Docbook, o aplicatie locala care faciliteaza programarile la medic ale pacientilor romani, are in plan pentru urmatorul an extinderea la nivel national. Astfel, daca in prezent pacienti din 11 orase isi pot face programari online la doctor, obiectivul de dezvoltare vizeaza 60 de orase pana la finalul…

- Bundeswehr a inregistrat un record de recruti minori, adolescenti care si-au inceput formarea militara si manipuleaza deja arme. Partidul Die Linke (stanga) a cerut interzicerea acestor recrutari, a informat Evrim Sommer, deputat al acestui partid in Bundestag. Niciodata armata germana nu a primit…

- Peste aproximativ o ora, delegatia PSD-ALDE urmeaza sa intre la discutii cu presedintele Iohannis. Oficialii Coalitiei de guvernare vor deschide sirul reprezentantilor partidelor parlamentare care vor veni, in cursul acestei zile, pentru consultarile pe care Klaus Iohannis le-a convocat deunazi, in…

- La doar o zi de cand premierul Tudose si-a anuntat demisia, odata ce s-a aflat ca a ramas fara sustinerea politica a partidului care l-a propus in aceasta functie, in vara anului trecut, sa vad consecintele. Si nu doar in plan politic. BNR a anuntat ca euro a ajuns la 4,6599 lei, moneda unica europeana…

- Pe cand era secretar general al Guvernului si a adoptat pozitia „#rezist”, Mihai Busuioc a fost „buturuga mica” de care s-au impiedicat planurile pucistilor Grindeanu si Ponta de a prelua Puterea dupa sinistra baricadare in birourile Palatului Victoria. Numai ca Busuioc era deja prea expus pentru a…

- Fondatorul retelei de socializare a pierdut cea mai mare parte din suma de 4,5 miliarde de dolari castigata in acest an, dupa ce a anuntat schimbari in algoritmul de afisare a postarilor pe Facebook, actiunile companiei sale au scazut cu 4,5% la bursa din New York. Mark Zuckerberg vrea sa concentreze…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a avut vineri convorbiri telefonice cu omologii sai iranian Javad Zarif si turc Mevlut Cavusoglu în contextul pregatirilor pentru Congresul dialogului national sirian preconizat pentru sfârsitul lunii ianuarie la Soci, relateaza agentia de presa Reuters.…

- Vorbind din nou despre oportunitatea unei eventuale restructurari guvernamentale, premierul a adus in discutie faptul ca un Guvern “cu 28 de ministere (cate sunt la momentul de fata) e cam mult”. Tudose a explicat, practic, de ce anume si-ar dori o restructurare a Executivului. “Dorim o eficientizare…

- Ministrul Educatiei a anuntat, pe Facebook, faptul ca a semnat un ordin menit sa modifice si sa completeze Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Astfel apar unele schimbari fata de regulile existente pana la momentul de fata. Foarte probabil cea mai…

- Se poate contura deja, in baza declaratiilor facute de unii social-democrati inaintea sedintei CEx-ului, dar si a informatiilor aflate pe surse, ideea ca in PSD ar fi doua tabere – cel putin cand vine vorba despre o eventuale restructurare guvernamentala. Daca premierul si liderul PSD Vrancea, de exemplu,…

- Te aștepți ca apele sa se limpezeasca la apariția lui Iohannis. Mai mult, ca apele sa se separe, facandu-i carare, caci este primul om din stat. Deasupra lui nu mai este nimeni. Este cel care trebuie sa aiba intotdeauna dreptate dupa o chibzuința matura și indelungata. Pe scurt, in teorie, așa ar sta…

- Autor: Stelian ȚURLEA Alexandru D. Madgearu (1892-1980), nascut la Focșani, dintr-o familie macedoromana, a absolvit Scoala militara de infanterie de la Bucuresti in 1913. Dupa participarea la al doilea razboi balcanic, a luptat in primul razboi mondial ca locotenent si apoi capitan in Regimentul 10…

- Muzicianul Tavi Colen n-a rezistat și și-a spus foarte clar parerea despre emisiunile transmise la TV in primele zile ale anului 2018. Tavi Colen, care are o iubita foarte frumoasa , este fostul component al trupei Talisman. Muzicianul a avut o reacție categorica in aceste zile dupa ce a vazut ce anume…

- Peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de caini de serviciu, vor fi gata sa intervina in noaptea de Anul Nou, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta…