- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty detinut de antreprenorul Octavian Jomir, si-a dublat cifra de afaceri in 2017, atingand pragul de 1,5 milioane de euro. In cei 5 ani de la infiintarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, in valoare totala de aproximativ…

- Primul serial online creat de WOAH pentru a fi urmarit pe telefonul mobil s-a lansat pe 14 februarie si in Romania. Episoadele 1 si 2 sunt deja disponibile. Lansarea SEEN a fost si ea o premiera: intr-un eveniment exclusiv online, vloggeri si...

- Experiența de viața, educația, contextul și micile detalii formeaza mereu marile caractere. La aceasta lista se poate adauga insa și profilul astrologic al fiecarei persoane. In mod evident, fiecare zodie este reprezentata de cateva trasaturi care o fac unica. Iar astazi vorbim despre una dintre zodiile…

- Revista Unica martie 2018 o are pe coperta pe Corina Caragea, indragita prezentatoare a Știrilor Sportive de la Pro TV. Numarul de martie al revistei abunda in articole interesante, despre vedete,cariera, moda, frumusețe și stil de viața. Redactorii Unica s-au dus hotarați la Corina Caragea sa-i smulga…

- Hello Hungry, grupul bulgar care detine platforma BGmenu.com - cel mai mare serviciu de comenzi de mancare online si de catering din Bulgaria - si platforma locala Oliviera.ro, a fost achizitionata de Takeaway.com, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de comenzi online de mancare…

- Eugen si Teo Sipos sunt doi frati antreprenori din Ramnicu Valcea care au decis sa-si extinda afacerea dezvoltandu-se si in mediul online. In urma cu sase ani acestia vindeau produse cosmetice profesionale doar in 10 judete din sudul si vestul tarii. In 2012 s-au hotarat sa-si extinda aria de vanzari,…

- Bancurile cu Bula au fost mereu dintre cele mai gustate in Romania, in special in perioada comunista. Personaj fictiv, de la idiot la geniu, pe seama lui sunt puse mereu diferite intamplari amuzante din viata de zi cu zi.

- REAL MADRID PSG. Meciurile dintre Real Madrid si PSG sunt de genul care pot marca un sezon intreg. Vom juca in fata unei mari echipe cu jucatori excelenti, pe care ii respectam mult. Dar noi am demonstrat ca avem un grup foarte puternic, unit cu multa experienta in aceasta competitie", a declarat…

- Va ramane Melek alaturi de Zeynep sau de mama ei biologica, Șule? Ce se va intampla cu Cengiz, tatal vitreg? Ultimul episod din Mama (Anne) va va oferi toate raspunsurile , maine, in ultimul episod al celui mai indragit serial turcesc.

- Declarat de Forbes ca fiind în top 10 experți în marketing online, Tim Ash vine în premiera la TeCOMM București, evenimentul premium de comerț electronic care are loc pe 7-8 martie. Organizatorii anunța o ediție inedita a evenimentului care înglobeaza o comunitate de peste…

- Consiliul Concurentei are in buget banii necesari pentru realizarea platformei online de monitorizare a preturilor la carburanti, precum si pentru extinderea la nivel national a celei care afiseaza pretul alimentelor, proiecte care trebuie finalizate in acest an pentru a nu pierde finantarea, a declarat,…

- Municipiul București s-a clasat pe locul trei într-un top al orașelor pe raza carora sunt postate cele mai multe mesaje antisemite pe Facebook și Twitter, potrivit declarațiilor ministrului israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett.

- Simona Halep a dezvaluit, intr-o conferința de presa, ca a avut dureri in tot corpul de-a lungul finalei pierdute, sambata, la Australian Open, in fata danezei Caroline Wozniacki, de aceea nu a putut sa gestioneze avantajul avut in setul decisiv. “Am avut 4-3, am avut serviciul, dar energia nu a mai…

- Oradenii sunt stimulati de municipalitate sa isi plateasca online impozitele si taxele locale, printr-un concurs inedit in care sunt oferite ca premiu bilete pentru o zi de distractie la SPA si la bazinele aquaparkului administrat de primarie.

- Un barbat in varsta de 44 de ani din comuna Miraslau este cercetat pentru inselaciune. A convins o persoana din Austria sa ii dea bani pentru tratamente medicale, insa nu avea probleme de sanatate. Totul, prin intermediul unui cont fals pe reteaua de socializare. Barbatul a fost identificat vineri,…

- VTEX, furnizor global al platformei eCommmerce în cloud cu același nume, cu clienți precum Sony, Coca-Cola, Danone, Whirlpool sau Walmart și-a anunțat recent intenția de a deschide un birou la București ca prim centru regional pentru extinderea în Europa Centrala și de Est. Biroul va…

- O țara din Europa avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times. Andreas Mundt, seful…

- SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO ONLINE 2018. EUROSPORT LIVE STREAMING Australian Open. Pliskova - Halep, la Australian Open. Karolina Pliskova va lupta cu Simona Halep, in sferturi la Australian Open, dupa ce a invins-o, luni pe compatrioata ei Barbora Strycova. SIMONA HALEP -…

- Direcția Naționala Anticorupție susține, in ordonanța prin care s-a dispus urmarirea penala a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, ca jurnalistul Dan Turturica, fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, in prezent redactor-șef digi24.ro, ar fi intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan. Banii au…

- Instrumentul poate fi utilizat accesand pagina de internet a Autoritatii, www.asfromania.ro.Cautarea se poate face simultan pentru maximum cinci vehicule, iar criteriile de cautare sunt numarul de inmatriculare sau numarul de identificare a autovehiculului (seria de sasiu). Rezultatele…

- Jandarmeria adreseaza un mesaj important pentru protestatarii care se aduna, sambata, in centrul Capitalei pentru a manifesta. In 20 ianuarie 2018 se anunța un protest uriaș in București. Au fost chemați protestatari din toata țara, studenți. Ei sunt indemnați prin mesajul „nu este nevoie sa iesim de…

- Cifra, cea mai mare raportata de Google in Romania in cei 9 ani pentru care bilantul contabil este public, reprezinta insa doar o parte infima din businessul pe care il face in mod real pe plan local gigantul american. Agentia Initiative Media estimeaza, de exemplu, ca Google, Facebook si Yahoo! incaseaza…

- Parlamentul European, Consiliul și Comisia au reușit sa ajunga la un acord in Piața Unica Digitala privind stoparea fenomenului de geoblocare in cazul achiziționarii de bunuri și servicii din alta țara membra UE, informeaza eurostiri.eu. Astfel, noile reguli vor impulsiona comerțul online și vor aduce…

- Doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, primul loc fiind ocupat de utilizatorii din Marea Britanie, in randul carora 86% au facut achizitii online anul...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD, raspunzand unei intrebari privind posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa nu mai numeasca un premier PSD, ca probabil presedintele nu este fericit de situatia actuala, dar crede ca va respecta majoritatea…

- Incepand de vineri, 12 ianuarie, in mediul online circula o petitie care aduce in atentia sucevenilor si mai ales a autoritatilor locale starea dezolanta in care se afla in prezent patinoarul Areni, petitia solicitand imperativ reabilitarea si modernizarea acestuia."Salvati patinoarul ...

- Crede cu tot sufletul in magie și simte ca dorința de a face bine a facut mereu parte din ea. Melania Medeleanu (39 de ani) a lasat de ceva vreme televiziunea pentru a se implica in cauze sociale, gasindu-și sensul in a ajuta copiii greu incercați. Cel mai nou proiect umanitar in care Melania este implicata…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, știa despre agresiunea comisa de polițistul-pedofil in decembrie 2016, deși a susținut contrariul chiar și in fața premierului Mihai Tudose, așa cum declara acesta din urma la Antena 3. Tot Antena 3 a prezentat, vineri seara, nota de eveniment a incidentului,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, joi seara, ca nu va demisiona de la conducerea institutiei. Ea a prezentat, in schimb, documentul ce reprezinta acceptul initial al șefului DGA, Catalin Ionita, de a prelua conducerea Politiei Romane, desi ulterior, in urma presiunilor facute asupra…

- Conform cercetarii, 63% dintre respondenti au spus ca pentru conturile de online banking este nevoie de parole puternice, iar 42% au mentionat aplicatiile de plata, inclusiv portofelele electronice, In ceea ce priveste controlul si pastrarea propriilor parole de acces, doua din trei persoane…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavoastra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Microsoft aduce, printr-un update, opțiunea ‘do not disturb’ pentru Xbox One. Opțiunea poate fi folosita atunci cand vrei sa joci online fara sa fii batut la cap de mesaje, invitații sau alte notificari. ‘Cateodata iți dorești sa te concentrezi asupra jocului fara…

- Primaria Sectorului 2 continua sa plateasca serviciile unei firme patronate de oamenii fostului primar Neculai Onțanu, unii dintre ei, foști membri ai UNPR, acum absorbit de PMP. Administrația Domeniului Public Sector 2 a atribuit, in luna decembrie a anului trecut, doua contracte pentru servicii de…

- Cascade mirifice, biserici vechi sau paduri seculare din Romania, toate transpuse in imagini unicat. Cu aceste instantanee, un vlogger roman a reusit sa atraga cateva milioane de vizualizari pe diferite platforme online. Cosmin Tomoiaga a dezvaluit, in exclusivitate pentru TVR Iasi, secretele activitatii…

- Un renumit profesor de neurostiinta si psihologie de la Universitatea din California, Matthew Walker, explica efectele negative pe care le poate suferi creierul si corpul uman din cauza lipsei somnului. Specialistul spune ca lipsa somnului ne poate imbolnavi chiar de Alzheimer. Și asta pentru ca nopțile…

- Cel putin trei persoane au murit in urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate. Potrivit BBC News citat de Mediafax, doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate…

- Unica.ro a stat de vorba cu vedetele din Romania despre superstiții. Iata in clipul video ce ne-au dezvaluit! Vezi și: 10 lucruri fascinante despre persoanele nascute in luna decembrie. Anca Serea Sina, Elena Gheorghe, Raluca Badulescu sunt doar cateva dintre vedetele care au povestit pentru Unica.ro…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Iubita și apreciata de publicul roman, Carmen Tanase va putea fi urmarita in “Fructul oprit”, noul serial produs de Ruxandra Ion, pe care Antena 1 il va difuza in curand. Indragita actrița traiește o mare provocare profesionala, dand viața unui personaj complet diferit de ea, pe care a fost nevoita…

- Peste 600 de persoane din București și Ilfov au cerut ajutorul medicilor de la Serviciul de Ambulanța doar in prima zi de Craciun. Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SAB-IF), Alis Grasu, a anunțat ca majoritatea cazurilor au fost de “Cod roșu”, ea precizand ca, izolat, au fost si solicitari…

- Pentru magazinele online este esential ca experienta clientului, a utilizatorului sa fie placuta si eficienta. De asemenea, Google claseaza pe prima pagina in motorul de cautare site-urile care ofera o experienta placuta vizitatorului. Combinate acestea duc la mai multi vizitatori si cresc sansele de…

- 1. Fa un ornament personalizatAgata in brad un ornament pictat cu numele si data nasterii micutului tau. In fiecare an, poti scoate acest ornament, pentru a-ti aminti de primul Craciun al bebelusului. 2. Creeaza-ti primul ornament fotoPune poza bebelusului tau intr-o rama micuta…

- Specialistul criminalist Dan Antonescu considera ca in urmatoarea perioada pot aparea exagerari ale calatorilor in ceea ce priveste incidentele de la metrou, dar care nu trebuie ignorate de autoritati. Politistii fac in prezent cercetari in legatura cu doua posibile amenintari la metrou, de vineri.

- In lumea in care punem tot mai mult preț pe imagine, nici cea a telefonului nu este una de neglijat. Se poarta telefoanele scumpe, smartphone-uri ce pot fi o baza pentru organizarea zilnica. Se poarta husele deosebite și frumos etalate, pe telefoane de asemenea atragatoare. Ce te faci insa cand un nefericit…

- CCP Games a lansat astazi update-ul Arms Race in popularul MMO spațial EVE Online, cu scopul de a imbunatați experiența posesorilor de conturi gratuite, cunoscute ca Alpha Clones. Incepand de astazi, Arms Race permite jucatorilor Alpha sa piloteze nave Battleship și Battlecruiser, iar nivelul…