- Principiile politicii externe a Imperiului francez pareau a coincide cu interesele micilor națiuni. Al doilea Imperiu, al lui Napoleon al III-lea, marca inaugurarea unei noi forme de guvernamant și intreruperea unui spirit politic stabilit in 1815. Unui nou regim, un nou spirit trebuia sa-i urmeze și…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. UPDATE 17.23: Ucraina expulzeaza 13 diplomati rusi Presedintele…

- Evenimente precum recentul atacul terorist din Franta evidentiaza importanta securitatii in statele europene, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, vineri, ca Berlinul isi doreste dezvoltarea unui parteneriat ”apropiat” cu Polonia, in pofida diferendelor dintre cele doua state, relateaza site-ul Radio Polonia. Declaratiile ministrului german de Externe vin in contextul in…

- Un mandat de arestare pe numele surorii printului mostenitor al Arabiei Saudite, Hassa bin Salman, a fost emis la Paris, in conditiile in care printesa este acuzata ca a ordonat garzii sale de corp sa bata un muncitor chemat sa efectueze lucrari in apartamentul sau parizian, anunta AFP.

- ”Perspectiva noastra nationala asupra politicii externe - vom intari Parnteneriatul strategic cu SUA, dezvoltand puternic si componenta economica. Avem un parteneriat foarte bun pe partea de Aparare, dar eu cred ca aceasta tara, Romania, are dreptul sa beneficieze si de o componenta economica. Noi…

- Ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat, joi, ca Europa trebuie sa adopte un raspuns ferm la decizia presedintelui american Donald Trump de a impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- "Ma simt terminat psihic, sanatatea, sub zero. Nimic nu ma mai tine in viata, am pierdut totul. Eu am venit in Romania in anii '80, am facut facultatea de constructii, am fost un baiat foarte cuminte nu am avut nici o problema. Nu am vrut sa ma intorc in Irak era razboi cu Iranul. Am reusit sa plec…

- Militantii Greenpeace care au intrat in octombrie intr-o centrala nucleara din Franta, dar si coordonatorul protestului inedit risca de la sase luni cu supendare pana la sase luni cu executare inchisoare, cel putin acestea sunt pedepsele cerute de catre procurori, relateaza AFP.

- In ziua de 19 septembrie 1967, Corneliu Manescu, la acea data ministru de Externe al Romaniei, era ales, cu un vot confortabil, in Adunarea Generala ONU, in calitate de președinte al acestei instituții cu cea mai larga reprezentativitate din sistemul Națiunilor Unite. Era o funcție cu incarcatura preponderent…

- Deutsche Welle susține ca Romania și Bulgaria ”vor ramane copiii problema ai UE”. Romania și Bulgaria, care se prezint de fiecare data in fața UE drept state sigure și stabile și fac presiuni sa intre in zona Schengen, ”par ca vor ramane copiii problema ai Uniunii Europene”, scrie Deutsche Welle . Ekaterina…

- O minora germana in varsta de 17 ani a fost condamnata luni de un tribunal din Bagdad la sase ani de inchisoare pentru apartenenta la gruparea jihadista Stat Islamic (SI) si intrare ilegala pe teritoriul Irakului, transmite AFP, citand o sursa judiciara. Adolescenta a primit cinci ani de inchisoare…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul este preocupat…

- Victor Ponta, fostul premier al Romaniei, explica negru pe alb cum practicile acuzate de la DNA Ploiești, dezvaluite de fostul deputat Vlad Cosma, sunt, din perspectiva acestuia, mult mai intalnite decat pare la prima vedere. In fapt, politicianul susține ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, avea un interes…

- Nationala de polo a remizat sambata, in grupa A a preliminariilor Europa Cup, cu reprezentativa Georgiei, scor 5-5, la turneul de la Kecskemet.Scorul pe reprize a fost 1-0, 0-4, 3-1, 1-0. Pentru Romania au marcat Radu, Negrean, Fulea, Gergelyfi si Oanta, cate un gol, iar de la Georgia…

- O intalnire a ministrilor de externe din Rusia, Franta, Germania si Ucraina, consacrata conflictului din estul Ucrainei, a fost anulata, a anuntat vineri ministerul german de externe. Ministrii urmau sa se intalneasca in cursul serii, cu ocazia Conferintei pentru Securitate de la Munchen, reaminteste…

- Maria Ghiorghiu are o noua premonitie inspaimantatoare. Cunoscuta clarvazatoare simte ca Franta este din nou in pericol din pricina teroristilor si a transmis toata viziunea pe care a avut-o pe blogul ei.

- Guvernul irakian a primit fonduri in valoare de 30 de miliarde de dolari sub forma unor donatii din partea mai multor state, pentru investitii si dezvoltare in vederea reconstruirii Irakului, a anuntat miercuri ministrul kuweitian de Externe, seicul Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah,

- Un barbat baut a injunghiat sase persoane, fara ca viata acestora sa fie in pericol, marti seara in plina strada la Paris, inainte de a fi arestat, a anuntat miercuri o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in jurul orei 23:00 (22:00 GMT) intr-un cartier din nordul capitalei…

- La conferinta pe tema reconstructiei Irakului angajamentele in favoarea reconstrucției acestei țari au atins 30 de miliarde de dolari – adica o treime din nevoile exprimate de Bagdad – acestei tari devastate de razboiul impotriva jihadistilor, a anuntat miercuri Kuwaitul, relateaza AFP, citat de News.ro…

- Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte internationale privind reconstructia Irakului, gazduita incepand de luni de capitala kuweitiana.Pe de alta parte, seful diplomatiei kuweitiene Sabah al-Khaled al-Sabah a declarat ca la conferinta din Kuweit s-au facut angajamente pentru strangerea…

- "Am fost riddicat de DNA Ploiesti din propriul birou de adjunct al sefului IPJ Prahova, pe 17 august 2015. Am fost luat de grupele antitero ale Jandarmeriei Romane. Lucian Onea avea numartl meu, daca ma apela si ma cita la sediul DNA ma prezentam. Onea a dispus prin mandat de aducere sa fiu redicat...…

- Un agent sef adjunct de la Politia de Frontiera Otopeni, trimis in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, in dosarul furtului diamantelor de peste 5 milioane de euro din Franta, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la trei ani de…

- Guvernul francez a anuntat luni sanctiuni financiare mai dure, publicarea condamnarilor, consolidarea puterilor prefectilor si inspectiei muncii. Masurile fac parte din lupta impotriva fraudelor in munca detasata, in contextul prezentei unui numar mai important ca niciodata de muncitori detasati in…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a sosit luni la Bagdad pentru a discuta cu responsabilii irakieni despre stabilizarea si reconstructia Irakului dupa infrangerea organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI), relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Am venit pentru a va declara sprijinul…

- Echipa Frantei o conduce pe cea a Belgiei cu 2-1 in primul tur al Grupei Mondiale a competitiei feminine de tenis Fed Cup, la Mouilleron-le-Captif, in Hexagon. Duminica, Franta a trecut in avantaj gratie victoriei obtinute de jucatoarea sa numarul 1, Kristina Mladenovic, locul 13 mondial, in fata liderului…

- Ministerul de Externe israelian a anuntat intr-un comunicat numirea lui Amir Weissbrod ca nou ambasador la Amman.Iordania si Egiptul sunt singurele tari arabe care au un tratat de pace cu Israelul, potrivit Agerpres. Relatiile dintre Tel Aviv si Amman s-au deteriorat semnificativ…

- Franta critica controversata lege cu privire la Holocaust promulfata de presedintele Poloniei, Andrzej Duda, spunand ca textul de lege este „imprudent” si ca nu ar trebui rescrisa istoria, scrie BBC. „Nu ar trebui sa rescriem istoria, nu este niciodata o idee buna”, a declarat Jean-Yves Le Drian,…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Polonia nu ar trebui sa "rescrie istoria", dupa ce presedintele a promulgat legea controversata privind Holocaustul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Vizita ministrului de externe Tudor Ulianovschi pe 2 februarie curent in SUA "nu a vizat atat obiective de promovare a dialogului interstatal, cat altfel de clarificari. Probabil, trebuia sa bata la ușa și sa aduca extra-argumente in favoarea unor reprezentați politici", este de parere fostul ministru…

- Un baimarean, condamnat pentru comiterea infractiunii de ultraj,li-a pierdut libertatea pentru urmatorii trei ani. Acesta a fost incarcerat ieri de politisti. Ieri, 01 februarie, politistii Biroului Urmariri au mai pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Acestia au identificat…

- Franta a cerut joi Rusiei si Iranului sa intervina de 'urgenta' pe langa aliatul lor sirian pentru ca acesta sa inceteze bombardamentele in provincia Idlib (nord-vest) si sa faciliteze accesul ajutorului umanitar, relateaza AFP. 'Este urgent ca Rusia si Iranul, garanti ai procesului de la Astana…

- O insula aflata la granița dintre Spania și Franța iși schimba țara la fiecare șase luni. Saptamana viitoare, Franța va preda acest teritoriu de peste 3.000 de metri patrați Spaniei, fara sa fie tras niciun foc de armp, dupa cum noteaza BBC News. Dupa șase luni, Spania va face un gest similar. De altfel,…

- Carmen Bruma a locuit la Moscova timp de cațiva ani. La ruși, vedeta a avut parte și de pațanie. Carmen Bruma, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Mircea Badea , a locuit timp de doi ani și jumatate la Moscova, acolo tatal ei era atașat militar. Din acea perioada, Carmen Bruma, care…

- Marele favorit al scrutinului, presedintele in exercitiu, Sauli Niinisto, a castigat duminica, din primul tur, alegerile prezidentiale din Finlanda, cu peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor partiale difuzate de ministerul Justitiei, dupa numararea a 85% din buletine, transmite AFP."Sunt…

- Franta si Japonia s-au angajat vineri "sa exercite presiuni maxime" asupra Coreei de Nord pentru a o determina sa renunte la programul sau nuclear, in cadrul unei reuniuni la Tokyo a ministrilor de externe si ai apararii din cele doua tari, relateaza AFP. "Coreea de Nord reprezinta o amenintare nu…

- Trei jihadiste franceze sunt in detentie in Irak pentru aderare la gruparea jihadista Stat Islamic si isi asteapta procesul judiciar in aceasta tara unde risca pedeapsa capitala, a anuntat marti o sursa apropiata acestui dosar, citata de AFP. Cele trei femei au fost capturate dupa caderea orasului…

- Consiliul Superior al Procurorilor a respins contestașia procurorului Ivan Filimon impotriva deciziei Colegiului de disciplina și etica prin care a fost demis din funcția de procuror, ca urmare a gestionarii defectuoase a dosarului lui Andrei Braguța. Procurorul poate sa atace decizia Consiliului in…

- Gripa face ravagii in nordul Europei. Ministerul roman de Externe a emis o alerta de calatorie din cauza epidemiei din Franța. In Marea Britanie, numarul cazurilor este atat de mare, incat vaccinul antigripal a disparut de pe piața.

- Judecatoarea Mirela Sorina Popescu urmeaza sa sustina, joi, in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), interviul pentru un nou mandat in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conform Agerpres.Potrivit unui anunt…

- In comunicatul Ministerului de Externe din Bagdad se precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste.Exploziile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. Ministerul de Interne de la Bagdad precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste, potrivit Mediafax.…

- Doua atacuri sinucigașe, care au avut loc simultan, au provocat explozii uriașe in centrul capitalei Irakului. Cel puțin 16 persoane și-au pierdut viața și alte 65 au fost grav ranite, a afirmat...

- O majoritate a germanilor cred ca, in cazul in care Angela Merkel va obtine al patrulea mandat de cancelar, ea nu va ramane in aceasta functie pana la alegerile parlamentare din anul 2021, transmite joi DPA. Un sondaj de opinie realizat de institutul Infratest si publicat de cotidianul…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…

- Ministrul german de externe Zigmar Gabriel va efectua o vizita de lucru în Ucraina, în perioada 3-4 ianuarie, a anunțat serviciul de presa al Ministerului de Externe al Ucrainei, scrie paginaderusia.ro La Kiev, Gabriel va avea discuții cu șeful Ministerului de Externe al Ucrainei,…

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestari din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut, relateaza Reuters. 'Dreptul…

- Vladimir Putin , care vizeaza un al patrulea mandat de presedinte , si-a prezentat in mod oficial, pe 27 decembrie, dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, prezentandu-se drept candidat independent. Analistii politici sunt de parere ca dupa ce se va instala din nou in fruntea Rusiei pentru…