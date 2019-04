Aministie fiscală pentru zeci de mii de români. Datoriile vor fi şterse imediat după Paşte Guvernul ar pregati o amnistie fiscala care ar putea fi data in anul 2019, imediat dupa Paște. Amnistia fiscala pe care o pregatesc experții din cadrul ANAF se pare ca este asemanatoare cu cea din anul 2015. Atunci, guvernul condus de Victor Ponta a dat o amnistie de care au beneficiat peste 4 milioane de romani. Era vorba de salariatii care au primit diurne, considerate de Fisc ca fiind asimilate salariilor si la persoanele care au obtinut venituri sub nivelul salariului minim pe economie si au fost obligate sa plateasca contributii de sanatate la nivelul salariului minim pe economie. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Coplata serviciilor medicale private se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astazi. Proiectul de Ordonanța de Urgența ce prevede introducerea unei contribuții personale pentru serviciile medicale private se afla, pentru a doua oara, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Adoptam in ședința…

- An de an, oamenii ajung la spital dupa ce abuzeaza de mancarea de pe masa de Paste. Nu mai spunem de bautura. Dupa postul lung dinainte de sarbatorile luminate, oamenii mananca fara masura preparate grase, pline de carbohidrati. Iar un nutritionist este cel mai in masura sa dea cateva sfaturi pentru…

- ​Comisia Europeana discuta astazi in premiera situația statului de drept din Romania. Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean spune ca este tot mai plauzibila activarea "nuclearei" de catre Bruxelles, adica suspendarea dreptului de vot al Romaniei pentru ca de doi ani au fost multe…

- Ministerul Energiei propune stergerea datoriilor pe care le au producatorii de energie la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), prin preluarea unor active energetice, se arata intr-un proiect de ordonanta de urgenta, postat pe site-ul institutiei.Citește și: Liviu Dragnea, DERANJAT…

- Amnistia fiscala pentru firme va fi discutata public in luna aprilie, a anunțat ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. Viitoarea lege urmarește sa acorde un sprijin companiilor de stat cu mari dificultați, dar cei care nu iși platesc de acum inainte datoriile nu au motive de bucurie, susține Teodorovici,…

- Ministrul Justitiei a trantit o Ordonanta de Urgenta care a bulversat tot sistemul judiciar, declara la RFI liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi. El spune ca OUG 7 ar fi trebuit abrogata integral, iar Tudorel Toader ar trebui demis. Attila Korodi crede ca „aceasta reactie (a magistratilor-n.r.)…

- Guvernul promite ca va modifica, prin ordonanta de urgenta, legea taximetriei, astfel incat soferii fara autorizatie de taxi sa fie amendati la fiecare cursa. Acum legea prevede amenzi numai daca fapta a fost savarsita in mod repetat. Cu aceasta modificare, Ministerele Transporturilor si al Finantelor…

- Saptamana viitoare ar putea fi data o Ordonanța de Urgența prin care Klaus Iohannis sa fie obligat sa respecte termene in desemnarea ministrilor. Florin Iordache a declarat ca o varianta in lucru pentru OUG, care va introduce termene de aplicare a deciziilor CCR de catre presedintele Klaus…