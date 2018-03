Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina are parte de una din cele mai dificile saptamani din ultimii ani ca deplasare, tinand cont ca a fost nevoita sa calatoreasca nu mai putin de vreo 40 de ore in ultimele zile. Dupa un drum dus-intors pana la Togliatti, pentru partida cu Rusia din preliminariile Campionatului European…

- ISRAEL-ROMANIA. Va fi al patrulea meci al tricolorilor cu Cosmin Contra pe banca, dupa 3-1 cu Kazahstan, 1-1 in Danemarca (ultimele doua partide din preliminariile CM 2018), 2-0 cu Turcia si 0-3 in Olanda (amicale disputate in noiembrie). ISRAEL-ROMANIA. Israel n-a obtinut nici ea calificarea…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a ajuns vineri in Israel, acolo unde sambata, 24 martie, de la ora 20,00, va intalni reprezentativa Israelului intr-un meci amical, anunta site-ul FRF. Partida va avea loc pe stadionul Netanya. Cursa cu care delegatia echipei nationale a facut deplasarea spre Israel…

- Naționala sub 17 ani a Romaniei a debutat cu stangul in Ungaria, la Turneul de Elita – grupa 7, fiind invinsa, astazi, cu 5-1, de reprezentativa similara a Israelului. Golurile invingatorilor au fost marcate de Jauabra (’40, ’61, ’64), Ovadia ...

- Mijlocasul echipei Sparta Praga, Nicolae Stanciu, a declarat, joi, ca are mare incredere in actuala generatie a echipei nationale, insa a tras un semnal de alarma in privinta mentalitatii. "Am terminat o campanie care nu a fost deloc reusita. Ma astept la lucruri bune, avem Cupa Natiunilor,…

- Ce tatuaj și-a facut Dorin Rotariu. Fotbalistul naționalei Romaniei s-a inspirat dupa superstarul lui PSG, Neymar jr., și și-a desenat pe dosul palmei stangi chipul unui leu. Neymar Jr are tatuat pe dosul palmei stangi chipul unui leu FOTO: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER Mijlocașul de la Mouscron a intrat…

- Pe 24 martie 2018, reprezentativa Romaniei se deplaseaza in Israel pentru un meci amical cu selecționata similara a gazdelor. Partida se va disputa pe Stadionul Netanya din orașul cu același nume și va incepe la ora 20:30. Naționala lui Cosmin Contra s-a cazat la hotelul Daniel, aflat pe malul marii…

- Dennis Man, Alexandru Mitrita si Alexandru Cicaldau au fost convocati in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala pentru cele doua jocuri de pregatire din aceasta luna, cu Israel si Suedia, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Sambata 24 martie, la Netanya, reprezentativa…

- Alexandru Cicaldau, tanarul mijlocas al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost convocat in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala de seniori a Romaniei pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia.Partida cu Israel se va disputa pe 24 martie, la Netanya, iar cea cu Suedia va fi…

- Israel și Romania vor disputa pe Stadionul Netanya din orașul cu același nume un meci amical, pe 24 martie, care va incepe la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Antrenorul interimar al naționalei Israelului, Alon Hazan, a publicat lotul de 23 de juncatori pe care se va…

- La nivelul UE, in medie 70,6% dintre cetateni detin propria lor locuinta, in timp ce in cazul strainilor doar 30% detin propria lor locuinta. Pe langa Romania, 95,6%, alte state unde procentul cetatenilor care detin propria lor casa este unul ridicat sunt: Croatia si Lituania, ambele cu 89,9%, si…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunța ca sunt mai înregistrate mai mult de 1.400 de locuri de munca în spațiul UE pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.436 locuri…

- Independenți și de ce mai multe ori pragmatici, tinerii din generația Z sunt hotarâți sa-și construiasca parcursul educațional conform propriului set de valori. Din acest motiv, nu e de mirare ca în fiecare an, peste 11.000 de tineri aleg sa mearga la studii în strainatate, fiind…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a intocmit o lista preliminara cu 19 jucatori ce evolueaza in strainatate, in vederea partidelor amicale cu Israel si Suedia, din aceasta luna. Primul test este programat pe 24 martie, la Netanya, in compania Israelului, iar cel de-al doilea,…

- Naționala de fotbal a Romaniei disputa doua jocuri amicale, pe 24 martie, la Netanya, in fața Israelului, și pe 27 martie, la Craiova, contra Suediei. Selecționerul Cosmin Contra a trimis faxul de convocare pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara țarii pentru aceste doua partide de pregatire....

- Romania ocupa locul 17 in clasamentul coeficientilor UEFA, care ii permite sa trimita patru echipe in cupele europene: campioana in preliminariile Ligii Campionilor, locul 2, locul 3 si castigatoarea Cupei Romaniei in preliminariile Europa League. Campioana Romaniei din acest sezon va juca…

- Campionatul Mondial Scolar gazduit de Doha a reprezentat primul examen pentru handbalul romanesc in 2018 la nivel international – echipe reprezentative -. Romania a participat cu doua echipe, Colegiul National Energetic (feminin; se confunda practic cu Centrul National de Excelenta de la Rm. Valcea)…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a pierdut, scor 50-101 (25-47) luni, la Cluj-Napoca, cu reprezentativa Italiei, in cea de-a patra partida din grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale din 2019. Principalii marcatori ai partidei au fost Cate (15), Mandache (13) si Watson (11) pentru Romania,…

- In ianuarie 2018, Romania era pe locul 3 in topul celor mai mici salarii brute din Europa, cu 408 euro, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro). Conform Eurostat, la polul opus se afla Olanda (unde salariul brut se ridica la 1.578 euro), Irlanda (1.614 euro) si Luxemburg (cu 1.999…

- Fiindca 1 martie bate la ușa florarii iși fac socotelile pentru cea mai profitabila perioada a lor. 80 la suta din florile vandute in Romania provin din țari precum Olanda, Turcia, Italia sau Thailanda. Oricat s-ar stradui florarii romani le e imposibil sa acopere cererea. Un camp imens de lalele, frezii,…

- Bogdan Stancu, legitimat la Bursaspor, a trimis un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala. Bogdan Stancu ramane in Turcia, dar schimba clubul Atacantul l-ar fi anunțat pe selecționerul Cosmin Contra inca din ianuarie, cand staff-ul naționalei…

- El a mai spus ca este impotriva unei intrari in etape in spatiul de libera circulatie Schengen, modalitate prin care ar fi amanata pentru mai tarziu problema eliminarii controalelor la frontierele terestre. Germania in special este favorabila unei astfel de integrari in etape.Romania si…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu este optimist in privinta partidei pe care echipa lui Dica o joaca in aceasta seara. Cel care are aproape 100 de meciuri la prima reprezentativa spune ca Stefan Radu trebuie inteles si gasiti alti fotbalisti la nationala. Rivalul FCSB-ului din lupta la titlu…

- Naționala statului Israel și-a desemnat antrenorul interimar pentru confruntarea cu Romania, care va avea loc sambata, 24 martie, la Netanya. Ramasa fara antrenor dupa ce contractul lui Elisha Levy a expirat, Federația l-a desemnat in funcția de antrenor interimar pe Alon Hazan, antrenorul naționalei…

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut, relateaza…

- Gheorghe Hagi s-a nascut pe 5 februarie 1965, la Sacele, in judetul Constanta. El a inceput fotbalul la Farul, in 1978, pentru echipa mare debutand la varsta de 17 ani. S-a transferat la Sportul Studentesc in 1983, dupa ce in prealabil semnase un contract cu Universitatea Craiova.In 1987…

- Junioarele vor participa la un cantonament centralizat in perioada 31 ianuarie – 9 februarie si vor disputa doua partide amicale cu echipa de senioare a clubului Antalyas-por, conform urmatorului program: 4 februarie, ora 17:00: Antalyaspor – Romania U17 6 februarie, ora 17:00: Antalyaspor – Romania…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 667 locuri de munca vacante, la data de 31 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în Spania, însa germanii au cea mai diversificata oferta de munca.Iata…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 intra in a doua semifinala a concursului, in prima parte a show-ului de la 10 mai, informeaza NOI.md. Totodata, in prima parte, din cea de-a doua semifinala vor evolua pe scena concurenții din Australia, Rusia, Serbia, Danemarca, Romania, Norvegia,…

- U-BT Cluj-Napoca da opt oameni la loturile naționale Cinci jucatori ai campioanei și trei membrii ai staff-ului au fost convocați la echipele lor naționale. Convocarile au fost facute în vederea meciurilor de calificare la World Cup 2019, ce vor avea loc la finalul lunii februarie.…

- Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, în data de 25 ianuarie 2018, angajatorii din UE pun la dispoziție aproape 700 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 662…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa pe 24 martie un meci amical cu selectionata Israelului, in deplasare, a anunțat astazi forul de la București. Pe langa partida cu Suedia, programat pe 27 martie, la Craiova, echipa țarii noastre susține și aceasta partida de verificare din Israel. Cele doua…

- La cateva ore dupa ce s-a stabilit componenta grupei din care vor face parte elevii lui Cosmin Contra la Liga Natiunilor, Federatia Romana de Fotbal (FRF) a stabilit si programul de pregatire pentru luna martie.

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa o partida amicala impotriva reprezentativei similare a statului Israel, pe 24 ianuarie, in deplasare, la Nethanya. Pe langa amicalul cu Israel, Romania va mai disputa un joc demonstrativ și in fața Olandei, la Craiova, pe 27 martie. Va fi prima partida a echipei…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la „SwissTech Convention Center” din Lausanne, informeaza Agerpres. Partidele se ...

- Valerica Gaman viseaza sa revina la naționala: ”Sper in continuare sa joc pentru Romania, sunt inca tanar”. Valerica Gaman va juca la FCSB, dupa ce a semnat, in urma cu cateva zile, un contract pe urmatorii doi ani cu gruparea bucureșteana. Fundașul de 28 de ani este convins ca prin aceasta mutare va…

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- Antrenorul de baschet Lonciu Davidescu, dublu castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Maccabi Tel Aviv, a decedat in Israel, la varsta de 87 de ani, informeaza News.ro. Davidescu a fost singurul tehnician roman cu cele doua trofee in palmares. Anuntul a fost facut de FR Baschet, care subliniaza…

- Productia industriala a crescut in noiembrie cu 3,2% in zona euro (EA19) si cu 3,5% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovenia, Romania si Cehia au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele Oficiului European de Statistica (Eurostat), citate de Agerpres.…

- Un numar de 107 agentii de turism din Romania au ramas fara licente de functionare, in 2017, in timp ce 125 astfel de societati au fost radiate la solicitarea expresa a acestora, reiese din datele Ministerului Turismului, publicate pe propria pagina de Internet. Conform statisticii, in cazul…

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna noiembrie 2017, comparativ cu octombrie 2017, un avans de 0,6% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 0,5%, la jumatate fata de avansul de 1% inregistrat in luna octombrie fata de…

- Ambasadoarea Olandei la Bucuresti, Stella Ronner Grubacic, si-apetrecut revelionul cu familia la un hotel la munte, iar petrecerea de revelion a fost organizata de hotel, la fel si aranjarea invitatilor la mese. "Masa de revelion a fost organizata de hotelul la care dna Ronner era cazata,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va ramane, in perioada urmatoare, fara una dintre cele mai bune jucatoare defensive. Gabriella Szucs (33 de ani), interul stanga de la Dunarea Braila, a anuntat ca este insarcinata, motiv pentru care va sta departe de handbal o perioada buna. Potrivit…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins, la Schaffhausen, reprezentativa Elvetiei cu scorul de 32-28, in meci amical programat inaintea turneului Yellow Cup, tot in Elvetia.Partida s-a disputat miercuri seara, la Schaffhausen, iar de acolo tricolorii au plecat la Winterthur, unde…

- Prima vedeta autentica din Romania care s-a impus pe piața muzicala occidentala dupa Revoluție, Laurențiu Cazan implinește astazi 60 de ani! Daca inainte de ‘89 se numara printre putinii artisti romani ce sustinea turnee in țarile occidentale (Danemarca, Finlanda, Austria, Belgia, Olanda, unde a locuit…

- Romania se afla pe locul 20 in lume și 16 in Europa, in topul celor mai buni vorbitori de limba engleza, conform unui studiu realizat de Education First. Conform Education First, pe primele 3 locuri in top se afla Olanda, Danemarca și Suedia. Urmatoarele clasate sunt Norvegia, Finlanda, Singapore și…

- Cosmin Contra nu are de unde alege: ”Acum suntem foarte puțini”. Selecționerul naționalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, este preocupat de faptul ca nu are prea mulți jucatori din strainatate pe care poate conta. Cosmin Contra a a dat exemplul campionatului din Spania. Tehnicianul spune ca, pe…