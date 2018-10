Stiri pe aceeasi tema

- Calificata en-fanfare la Campionatul European din Italia și San Marino, naționala de tineret antrenata de Mirel Radoi va avea parte peste trei saptamani de un amical cu greutate, impotriva Belgiei, reprezentativa calificata și ea la turneul final de anul...

- Nationala Under 21 a Romaniei isi va masura fortele cu reprezentativa similara a Belgiei intr-un meci amical programat pentru 15 noiembrie, la Cluj, a anuntat, miercuri, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.

- Echipa nationala de tineret a Romaniei, calificata la Campionatul European U21 din 2019, va disputa un meci amical cu selectionata similara a Belgiei la Cluj-Napoca, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Intalnirea cu Belgia, reprezentativa calificata de asemenea la…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei, calificata la Campionatul European U21 din 2019, va disputa un meci amical cu selectionata similara a Belgiei la Cluj-Napoca, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.

- Federația Romana de Fotbal a parafat primul amical pentru Romania U21 in vederea pregatirii EURO 2019, care are loc in Italia și San Marino in perioada 19-30 iunie. Potrivit surselor GSP.RO, Romania U21 va juca un meci de verificare cu Belgia U21, naționala calificata și ea la Campionatul European.…

- Tricolorii Under 21, conduși de Mirel Radoi, au caștigat marți, pe stadionul Ilie Oana din Ploiești, 4-0 in fața Lichtenstein-ului și s-au calificat la Euro 2019. Tineretul se califica la un turneu final in urma cu 20 de ani, cand antrenor era Victor Pițurca. De un punct avea nevoie Romania pentru a…

- Momente grele pentru Familia Regala din Belgia! Fosta regina Paola a Belgiei (81 de ani), mama actualului rege Philippe, a suferit un accident vascular cerebral in noaptea de marți spre miercuri, pe cand se afla in Veneția, Italia, și va fi repatriata de urgența la Bruxelles pentru ingrijiri medicale,…

- Incidentul a avut loc pe un stadion de fotbal din zona Stembert, in oraselul Verviers, situat in estul Belgiei, informeaza postul RTBF si cotidianul Le Soir. Un individ care purta o centura exploziva s-a aruncat in aer in centrul terenului de fotbal si a murit pe loc. Nicio alta persoana nu era pe stadion…