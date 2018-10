Stiri pe aceeasi tema

- Amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite a avut un efect neglijabil, a declarat luni consilierul pentru securitatea nationala al Casei Albe, John Bolton, care a insistat ca un astfel de comportament nu trebuie tolerat, informeaza Reuters preluata de Agerpres. O comisie speciala federala…

- Presedintele rus Vladimir Putin va cauta sa obtina o explicatie in legatura cu intentia Washingtonului de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) atunci cand se va intalni la Moscova, saptamana viitoare, cu consilierul pe probleme de securitate nationala…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat miercuri ca Statele Unite nu doresc o schimbare de regim in Iran, ci sa obtina din partea acestuia "o schimbare radicala" de comportament, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. "Pentru a fi clar, politica…

- Kremlinul a declarat marti ca nu intelege acuzatiile lansate de Microsoft potrivit carora hackeri legati de guvernul rus au incercat sa vizeze site-urile a doua think-tank-uri conservatoare americane, informeaza Reuters. Gigantul software a declarat ca a impiedicat incercari de piraterie informatica…

- Rusia ar putea avea in vedere un razboi economic daca Statele Unite impun interdictii asupra unor banci sau unei anumite valute, a declarat vineri premierul rus Dmitri Medvedev, citat de TASS, Reuters si AFP. "Nu vreau sa comentez despre discutii privind viitoare sanctiuni, dar pot sa spun un lucru:…

- Coreea de Nord nu a luat nicio masura in vederea unei ”denuclearizari”, in pofida angajamentelor pe care si le-a asumat la summitul intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un in iunie, deplange consilierul Casei Albe pe probleme de securitate nationala John Bolton,…

- Rusia a calificat, vineri, acuzațiile de ingerința in procesul electoral american drept o isterie care ridiculizeaza Statele Unite, dupa ce Serviciile Secrete de informații și-a exprimat inrgijorarea ca Rusia inca incearca sa se amestece in alegeri, relateaza AFP.

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…