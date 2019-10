Stiri pe aceeasi tema

- In primele șase luni ale anului, „borcanele cu miere” („honeypots”) Kaspersky - rețele de copii virtuale ale diferitelor dispozitive și aplicații conectate la Internet - au detectat 105 milioane de atacuri asupra dispozitivelor IoT, provenind de la 276.000 de IP-uri unice. Comparativ, in primul semestru…

- De cand s-au casatorit, Brigitte Sfat și Florin Pastrama o țin tot intr-o luna de miere. Cei doi se afla in Dubai, unde se simte de minune impreuna. Bruneta a postat cateva fotografii pe contul ei de socializare. In imagini, cei doi apar in ipostaze tandre, semn ca mariajul lor merge foarte bine. "Daca…

- Amestecul format dintr-un mar si galbenusul unui ou poate avea efecte miraculoase asupra tenului tau. Aceasta masca te poate scapa imediat de riduri. Astfel, nu vei mai fi nevoita sa dai foarte multi bani pe produsele cosmetice.

- Uleiul de masline și sucul de lamaie ofera o combinație puternica de vitamine, minerale, antioxidanți și grasimi sanatoase. Acesta este motivul pentru care acest combo este recomandat pentru par, unghii si piele.

- Igor Dodon si-a schimbat strategia de abordare privind Acordul de Asociere UE - Republica Moldova. Daca anterior, inclusiv la Moscova si la Bruxelles, vorbea despre necesitatea ca acesta sa fie anulat pentru ca nu ar fi adus beneficii Republicii Moldova, in cadrul vizitei de lucru de la Bruxelles, din…

- Aveti probleme cu cosurile? Nu puteti scapa de acnee? Solutia este foarte simpla. Ai nevoie doar de doua ingrediente pentru a prepara o masca ce te va scapa de toate aceste probleme, aspirina si lamaie.

- Ingredientele nu sunt deloc scumpe: 1 lingura de bicarbonat de sodiu 3 cesti de apa calduta 3 linguri de balsam de rufe O sticla cu pulverizator Mod de preparare si utilizare: Adaugati cele 3 linguri de balsam de rufe in sticla. Apoi adaugati cele 3 cesti de apa calduta. Adaugati lingura de bicarbonat…

- Ziarul Unirea Oasele gasite in curtea suspectului de CRIMA de la Caracal sunt de om-primele rezultate ale testelor ADN Oasele gasite in curtea suspectului de CRIMA de la Caracal sunt de om-primele rezultate ale testelor ADN Legiștii au confirmat suspiciunea anchetatorilor, dupa primele rezultate ADN:…