- Sunt puține lucruri pe care președintele Rusiei, Vladimir Putin, sa și le doreasca mai mult decat slabirea NATO, alianța militara dintre SUA, Europa și Canada care a ținut la distanța agresiunile sovietice, apoi rusești timp de 70 de ani, relateaza The New York Times.

- "As dori sa subliniez ca predarea lui Paul Whelan in schimbul unei persoane retinute in strainatate nu este in discutie in momentul de fata", a afirmat oficialul rus citat de agentia de presa TASS.In presa au aparut speculatii potrivit carora Paul Whelan ar putea fi predat autoritatilor…

- Despre Whelan, care ar putea face pana la 20 de ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat, s-a crezut initial ca este cetatean american, dar ulterior s-a aflat ca are cetatenie dubla.Biroul pentru Afaceri Externe al Marii Britanii a informat: „Staff-ul nostru a cerut acces consular pentru…

- Rusia a anuntat miercuri, 2 ianuarie, ca a permis acces consular la americanul Paul Whelan (FOTO), arestat la Moscova saptamana trecuta pentru spionaj, intr-un context deja tensionat de probleme de acest tip intre Rusia si Occident. "Partea rusa a acordat partii americane acces consular la cetateanul…

- Paul Whelan, arestat vinerea trecuta pentru spionaj la Moscova, in Rusia, este un fost puscas marin care se afla in Rusia pentru a participa la casatoria unui prieten si care nu are nimic sa i se reproseze, potrivit familiei sale. El se afla impreuna cu alti invitati la celebrarea acestei casatorii…

- Un cetatean american, identificat drept Paul Whelan, a fost reținut la Moscova, in Rusia, in momentul in care acesta realiza activitati de spionaj, a anunțat luni, 31 decembrie, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB). ”La 28 decembrie, agenti ai FSB au retinut la Moscova un cetatean…

- O tanara rusoaica acuzata ca a incercat sa infiltreze aparatul politic american spre benecifiul Rusiei prin intermediul principalului grup de lobby pro-arme din SUA va pleda "vinovata", au anuntat luni avocatii sai, relateaza AFP. Maria Butina, o studenta de 30 de ani, a fost arestata in iulie la Washington.…