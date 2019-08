Stiri pe aceeasi tema

- Un american de 57 de ani care a trimis o serie de colete-capcana unor personalitati democrate si unor critici ai presedintelui american Donald Trump a fost condamnat luni, la New York, la 20 de ani de inchisoare, relateaza AFP potrivit Agerpres. Trimiterea prin posta a acestor bombe artizanale, pentru…

- In varsta de 62 de ani, Guzman are 10 capete de acuzare, inclusiv trafic cu droguri si spalare de bani. El a fost acuzat de catre un tribunal federal din New York, in februarie. Guzman a evadat dintr-o inchisoare mexicana printr-un tunel, in 2016, dar ulterior a fost prins si arestat. A fost…

- Narcotraficantul mexican Joaquin Guzman, alias "El Chapo", a fost condamnat miercuri de un judecator din New York la închisoare pe viața, anunța AFP.Avocații celui mai puternic baron al drogurilor dupa sfârșitul domniei columbianului Pablo Escobar, în 1993, au anunțat…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a fost condamnat definitiv joi de ICCJ la 10 ani de inchisoare, intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu perdelele forestiere de protectie. In iulie 2016, acesta fusese condamnat de instanta de fond…

- Fostul presedinte al CJ Buzau, Victor Mocanu, a fost condamnat definitiv, vineri, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, pentru abuz in serviciu in dosarul "Maternitatea". Initial, instanta de fond il condamnase la inchisoare cu executare, insa fostul parlamentar a contestat decizia.

- Paul Manafort, in varsta de 70 de ani, una dintre primele persoane inculpate de catre procurorul special Robert Mueller, insarcinat cu ancheta rusa, a sosit joi la un tribunal din Manhattan incatusat si purtand o uniforma albastra de detinut.El a fost inculpat de 16 capete de acuare suplimentare…