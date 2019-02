Stiri pe aceeasi tema

- Peste 9.000 de persoane au semnat o petitie online prin care cer Statelor Unite sa vanda Canadei statul american Montana in schimbul sumei de un trilion de dolari, acesti bani urmand a fi folositi pentru a reduce datoria nationala. "Avem o datorie prea mare, iar (statul) Montana este inutil", se arată…

- Administratia Donald Trump a lansat de aproximativ un an o campanie prin care indeamna tarile aliate, in principal cele din cadrul NATO, sa contracareze activitatile Huawei si ale altor companii chineze, in contextul competitiei geostrategice, scrie cotidianul The New York Times preluat de mediafax.Citește…

- Un autobuz cu etaj din orasul Ottawa a lovit vineri acoperisul unei statii de autobuz, omorand trei persoane si ranind alte 23, a anuntat primarul capitalei Canadei, Jim Watson, relateaza AFP. Cel putin 11...