Stiri pe aceeasi tema

- Ccercetarea, intitulata „Valori, perceptii si reprezentari ale populatiei din Romania si Statele Unite ale Americii", reprezinta o contribuție științifica pentru consolidarea Parteneriatul Strategic dintre cele doua state, prin cunoașterea mai aprofundata, intr-o abordare comparativa, a celor doua…

- In prima parte a acestui material intitulat „Transnistria intre Chisinau si Moscova. Generatia post-conflict si conturarea identitatii „transnistrene“ cu ajutorul manualelor scolare“ - parte dintr-un articol publicat in Revista de Stiinte Politice si Relatii Internationale a Academiei Romane - am analizat…

- In prima parte a acestui material intitulat „Transnistria intre Chisinau si Moscova. Generatia post-conflict si conturarea identitatii „transnistrene“ cu ajutorul manualelor scolare“ - parte dintr-un articol publicat in Revista de Stiinte Politice si Relatii Internationale a Academiei Romane - am analizat…

- Cercetarea in Agricultura din peisajul colinar și montan al Romaniei are orizont, viitor și reprezentare la Sibiu! O spune chiar Ionut George Diaconeasa , consilier in cadrul Ministerului Agriculturii! Read More...

- In ziua de 22 martie 2019, la Reședința patriarhala, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a primit in vizita pe domnul Brad Parscale, director digital media al domnului Donald Trump, in timpul campaniei electorale prezidențiale din anul 2016, si directorul viitoarei campanii prezidentiale a președintelui…

- Donald Trump și Kim Jong Un urmeaza sa se intalneasca miercuri la cel de-al doilea summit pe care cei doi lideri il susțin. Intr-o analiza AFP a prezentat cinci cifre cheie pentru a ințelege mai bine Coreea de Nord, informeaza Agerpres.Citește și: 'BOMBA cu ceas' la CCR: Celebra OUG 13 ar…

- Numarul cazurilor de gripa din acest sezon se ridica la 11, dupa apariția ultimelor cinci cazuri noi, confirmate serologic, in aceasta luna. Cazuri noi Un oradean de 64 ani, nevaccinat antigripal, a ajuns in ultima zi din ianuarie a.c., la secția de Boli Infecțioase a Spitalului ”Dr. Gavril…

- PROBLEME LA ZI. SUA si Rusia se retrag din Tratatul INF 13.20 PROBLEME LA ZI. SUA si Rusia se retrag din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare – consecinte. Invitati în studio: Liviu Muresan – presedinte Fundatia Eurisc, prof.univ.dr. Dan Dungaciu – director…