Americanii sunt gata sa distruga rachetele Moscovei, care ar incalca tratatul nuclear

- Presedintele american, Donald Trump, este ferm hotarat sa impuna o noua serie de taxe vamale - de 10% - pentru produse din China in valoare de 200 de miliarde de dolari si ar putea anunta aceasta in zilele urmatoare, a informat sambata presa americana. Donald Trump a "decis sa impuna taxe…

- Pasagerii si membrii echipajului din doua aeronave care zburau din Europa in statul Philadelphia din SUA au fost examinati de catre medici, dupa ce 12 persoane s-au plans de simtome asemanatoare cu gripa, la o zi dupa o situatie similara dintr-o aeronava de pe ruta Dubai-New York. Cele doua…

- NATO a respins miercuri afirmatiile presedintelui Vladimir Putin, care sugera ca fortele aliantei din Europa de Est reprezinta o amenintare pentru Rusia, declarand ca acestea nu se compara cu desfasurarea de trupe militare ale Moscovei. "Actiunile NATO sunt defensive, proportionale si pe deplin…

- Rusia permite intrarea in tara a mii de noi muncitori nord-coreeni si acorda noi permise de munca, o actiune ce reprezinta o potentiala incalcare a sanctiunilor ONU. Peste 10.000 de noi muncitori nord-coreeni s-au inregistrat in Rusia din septembrie, scrie Wall Street Journal (WSJ), care citeaza…

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a declarat ca regimul de la Phenian continua sa produca materiale fisibile pentru fabricarea de bombe nucleare, in pofida angajamentelor asumate de liderul nord-coreean Kim Jong-Un privind denuclearizarea tarii. Intrebat in cursul unei audieri in Senatul…

- Tarifele americane pentru importurile de automobile ar taia aproximativ 6 miliarde de euro din productia economica a Germaniei, a declarat vineri presedintele Camerelor de Comert din Germania (DIHK), Eric Schweitzer. Administratia presedintelui american Donald Trump ia in considerare introducerea…

- Sclavia moderna practicata la spalatoriile de masini din Marea Britanie reprezinta principalul motiv de preocupare al celor care suna la linia antisclavie din aceasta tara. Aceste apeluri au dus la 400 de sesizari catre politie si autoritatile locale, a sasea parte din cele 2.170 de presupuse…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, aflat intr-o vizita surpriza in Afganistan, a promis ca va sustine eforturile presedintelui Ashraf Ghani de a incepe discutiile pentru pace cu talibanii. Pompeo a precizat ca SUA sunt dispuse sa participe. Pompeo a declarat ca strategia anuntata anul…