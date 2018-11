Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump se arata increzator inaintea alegerilor de la mijloc de mandat care vor avea loc marti si care vor determina majoritatea in Congres pentru urmatorii doi ani ai mandatului sau, in timp ce democratii spera sa isi ia prima lor revansa politica, transmite AFP. "Mergeti…

- Din 1934 incoace, alegatorii americani tind sa limiteze, la alegerile de la jumatatea mandatului, numarul celor care reprezinta partidul prezidential in Congres. Uneori este un fel de auto-corectie, alegatorii dorind sa se asigure ca puterea executiva si cea legislativa nu sunt controlate de un singur…

- Daca la apropiatele alegeri partiale din SUA democratii vor prelua controlul in Camera Reprezentantilor sau poate chiar in Senat, republicanii presedintelui Donald Trump, republicanii se pot consola ca exista o regula generala: partidul presedintelui pierde aproape intotdeauna, relateaza marti agentia…

- Alegerile legislative au fost reluate duminica in Afganistan, in cele 401 de sectii de votare care nu au putut fi deschise sambata, a anuntat Comisia Electorala Independenta (CEI) care organizeaza scrutinul, informeaza AFP. Aceste sectii de vot, repartizate in 22 de provincii pe teritoriul tarii, se…

- La referendumul pentru schimbarea sistemului de vot din Romania din 2007 s-au prezentat 4.851.470 de romani cu drept de vot. A fost inițiat de președintele Romaniei de la acea vreme, Traian Basescu. Alte scrutinuri cu prezenta scazuta au fost alegerile pentru Parlamentul European din 2007 , cand au…

- 'Presedintele (american Donald) Trump si administratia sa garanteaza securitatea tuturor scolilor americane'', a anuntat intr-un comunicat de presa procurorul general Jeff Sessions.Scopul alocarii de fonduri il reprezinta ''consolidarea securitatii in scoli, educarea, pregatirea elevilor…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat China miercuri, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, prevazute in noiembrie in Statele Unite.

- Pe fondul relatiilor din ce in ce mai tensionate dintre Statele Unite si Rusia, marcate de presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, majoritatea americanilor cred ca este mai importanta imbunatatirea relatiilor intre cele doua tari decat impunerea de masuri dure…