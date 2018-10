Americanii se pregatesc pentru cel mai devastator uragan care loveste Florida in ultimii 100 de ani Autoritatile din Florida au emis un avertisment miercuri, in care au spus ca Michael, o furtuna tropicala de categoria 4 care s-a format in Golful Mexic, ar putea deveni cel mai devastator uragan din ultimii 100 de ani care loveste partea nordica a acestui stat american.



Guvernatorul statului Florida si reprezentantii National Hurricane Center (NHC) au spus ca vanturile puternice, ploile abundente si valurile cu inaltimi de peste trei metri generate de acest uragan ar putea provoca aparitia unor conditii meteorologice extreme, ce ar putea sa puna in pericol vietile rezidentilor.



Sursa articol si foto: business24.ro

