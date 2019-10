Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia lui Esper vine dupa ce un atac turc asupra militiilor kurde aliate ale SUA din nord-estul Siriei si a gruparii Stat Islamic a provocat o deplasare masiva a populatiei, existand informatii despre atacuri in care nu s-a tinut cont de civili. "Am vazut si informari, incercam sa le monitorizam.…

- Armistitiul negociat de Ankara si Washington care urmareste sa permita unei militii kurde sa se retraga de pe pozitiile detinute in nord-estul Siriei va expira marti la ora 19.00 GMT, au declarat luni surse militare turce, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Armistitiul a inceput joi la 22.00…

- Un videoclip postat pe mass-media kurde arata kurzi azvarlind cartofi spre un convoi american, in timp ce acesta trecea prin orasul Qamishli, scrie Agerpres. ''Americanii fug ca sobolanii'', striga mai multi barbati in directia tancurilor cu militari americani. ''Sa va fie rusine'', este auzit…

- 5 zile de liniste in zona de conflict, cu toti actorii mobilizati pentru a-si crea un avantaj pozitional in ceea ce este doar o pauza in conflict si nicidecum unn acord de pace, iar textul agreat la Ankara dupa doua ore de negocieri nu contine nici macar vreo aluzie la aranjamente pe termen lung, rezultat…

- Uniunea Europeana a condamnat luni operatiunea militara declansata la 9 octombrie de Turcia in nord-estul Siriei si pregateste sanctiuni impotriva forajelor ilegale efectuate de Turcia in largul Ciprului, au anuntat ministrii de externe ai tarilor membre UE intr-o declaratie

- Turcia a lansat tiruri asupra militiilor kurde din nord-estul Siriei pentru a doua zi consecutiva joi, fortand zeci de mii de oameni sa fuga si provocand moartea a cateva zeci de persoane, ceea ce a atras condamnare la nivel international. Militiile kurde controleaza centre de detentie in…

- Senatul SUA va sanctiona Turcia si chiar va suspenda tara din NATO daca aceasta tara va invada nord-estul Siriei si va ataca fortele kurde, a declarat luni senatorul Lindsey Graham, relateaza dpa, transmite Agerpres .

