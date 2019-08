Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce PSD a decis vinerea trecuta sa o schimbe pe Ana Birchall din funcția de ministru al Justiției, procurorul general al SUA, William Barr, a invitat-o luni pe acesta la o intalnire in Washington in luna septembrie. Departamentul de Justiție al SUA o descrie pe Birchall drept un „partener vital”…

- Dupa o scurta prezentare a directorului executiv al Disney, Bob Inger, actorul din "Iron Man" a povestit spectatorilor cum a fost "transportat in alta lume" la Disneyland. "Prima data cand am mers la Disneyland, am fost transportat intr-o alta lume... iar la cateva momente dupa aceea am fost…

- Actorul Robert Downey Jr. a dezvaluit la conventia D23, organizata vineri in orasul Anaheim, ca a fost arestat in timpul primei sale vizite intr-un parc Disneyland, dupa ce a fumat marijuana, informeaza site-ul revistei Variety. Starul hollywoodian, protagonist al francizei "Iron Man",…

- Un comandat din corpul de elita al Iranului, Garzile Revolutionare, a declarat marti ca bazele regionale ale SUA si portavioanele din Golf se afla in raza de actiune a rachetelor iraniene, informeaza agentia de presa Tasnim, citata de Reuters. In contextul tensiunilor dintre Teheran si Washington, comandantul…

- Intr-o analiza scurta si percutanta publicata pe pagina sa de Facebook, fostul ministru Daniel Funeriu remarca regruparea rapida a PSD dupa pierderea alegerilor, pentru a elimina toate vulnerabilitatile care ar putea fi exploatate de opozitie. Funeriu afirma ca, in acest ritm, PSD revine rapid in preferintele…

- Scumpiri masive la carnea de porc: Pretul la poarta fermei a crescut cu 14%, iar fermierii taie tot mai putine animale Stagnarea productiei de carne de porc la nivel european a inceput sa se vada in preturi, in toata Europa. La poarta fermei, kilogramul este, in medie, cu peste 21% mai scump fata de…

- Statele Unite au anuntat marti impunerea de noi sanctiuni industriei turistice cubaneze, un sector esential pentru economia insulei, acuzata de Washington ca sustine regimul presedintelui Nicolas Maduro, informeaza AFP si EFE. SUA, care acuza Havana ca joaca un rol destabilizator in America Latina,…