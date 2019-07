Stiri pe aceeasi tema

- Michael Collins, in varsta de 88 de ani, s-a aflat la rampa de lansare 39A de la baza NASA pentru a marca momentul exact, la ora 09:32, pe 16 iulie 1969, cand el si ceilalti doi astronauti ai misiunii Apollo 11, Buzz Aldrin si Neil Armstrong, s-au urcat la bordul rachetei Saturn V care urma sa-i…

- Astazi se implinește o jumatate de secol de la lansarea Apollo 11, misiunea spațiala care a dus oamenii pe Luna. Cei care au scris istorie au fost astronauții americani Neil Armstrong și Buzz Aldrin.

- Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins sunt astronauții care au reușit sa scrie istorie in urma cu 50 de ani, cand pe 20 iulie 1969 a avut loc aselenizarea, Neil devenind primul om care a pașit pe Luna.

- Astazi se implinesc 50 de ani de la lansarea Apollo 11. Misiunea care i-a dus pe oameni in premiera pe Luna. Momentul istoric care a ramas in memoria colectiva ca un punct de referința al umanitații poate fi sintetizat cel mai bine prin celebra imagine a astronautului Neil Armstrong. Cel care a rostit…

- HISTORY® marcheaza aniversarea istorica de 50 de ani de la primul pas al omului pe Luna, prin lansarea in premiera și exclusivitate, a documentarului „Aselenizarea: Inregistrarile pierdute.” Transmis pe 17 iulie, de la ora 21:00, documentarul prezinta calatoria omului pe Luna intr-o maniera inedita,…

- Apollo 11 este denumirea primei misiuni in care omul a pașit pe Luna, suprafața satelitului natural al Pamantului. In acest an se implinesc 50 de ani de la primul pas pe luna. Afla care este istoria din spatele evenimentului! Neil Armstrong și Buzz Aldrin - primii oameni care au pașit pe Luna acum 50…

- Printre obiectele scoase la vanzare la Cannes se numara si un album din seria Aventurile lui Tintin din 1964 'On a marche sur la Lune', cu dedicatie din partea echipajului Apollo 11 - Neil Armstrong, Buzz Aldrin si Michael Collins, insotita de autograful autorului, Belge Herge, alaturi de un desen…

- La Centrul Spatial Houston e sarbatoare: se aniverseaza 50 de ani la aselenizarea misiunii Apollo 11. Este si un bun prilej pentru afaceri infloritoare: toti cei care viziteaza complexul, care a coordonat programul Apollo, cumpara suveniruri legate de eroii curajosi de acum o