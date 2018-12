Stiri pe aceeasi tema

- Americanii ii aduc un ultim omagiu fostului presedinte George Bush Senior. Sicriul cu trupul neinsufletit, acoperit cu drapelul SUA, a fost depus in cladirea Capitoliului din Washington. Acolo au mers aseara si presedintele Donald Trump si prima doamna, intr-o vizita neanuntata.

- Americanii s-au ingramadit marti sa voteze intr-un numar neasteptat de mare la sectiile de votare cu ocazia asa numitelor „alegeri la jumatate de mandat”, intr-un scrutin in care tara va decide daca politicile presedintelui Donald Trump sunte cele potrivite.

- Americanii s-au ingramadit marti sa voteze intr-un numar neasteptat de mare la sectiile de votare cu ocazia asa numitelor „alegeri la jumatate de mandat”, intr-un scrutin in care tara va decide daca politicile presedintelui Donald Trump sunte cele potrivite.

- Americanii cu drept de vot sunt așteptați, marți, la urne pentru a desemna intreaga componența a Camerei Reprezentanților, care numara 435 de aleși, dar și 35 de senatori. Scrutinul este considerat un test pentru Donald Trump la jumatatea mandatului sau ...

- Americanii sunt chemați la urne marți, la alegerile la mijloc de mandat (midterm elections), pentru a-și desemna reprezentanții in Congres intr-un scrutin care arata mai mult a referendum cu privire la Donald Trump, care a divizat profund țara, relateaza AFP. Democrații sunt dați favoriți in sondaje…

- "In cadrul eforturilor noastre pentru a impiedica ingerintele pe Facebook in timpul alegerilor, suntem in contact permanent cu autoritatile insarcinate cu aplicarea legii, cu expertii externi si cu alte companii din intreaga lume", a informat Facebook intr-un comunicat."Duminica dimineata,…

- Fostul presedinte democrat al SUA Barack Obama a calificat vineri ''manevra politica'' trimiterea, anuntata de Donald Trump chiar inainte de alegerile parlamentare, a mii de militari americani la granita cu Mexicul care ar urma sa blocheze sosirea migrantilor din America Centrala, relateaza AFP.…

- Politia politica din Cehoslovacia comunista (StB) a inceput sa colecteze informatii despre actualul presedinte al SUA, Donald Trump, dupa casatoria acestuia, in 1977, cu prima sa sotie, Ivana Zelnickova, nascuta la Zlin, in Cehoslovacia, relateaza marti EFE, informeaza Agerpres.StB a strans…