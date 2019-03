AMERICANII, raport crunt împotriva PSD Durata excesiva a proceselor, coruptia "endemica" a oficialitatilor si violentele politiei impotriva romilor se numara printre problemele semnalate in cazul Romaniei in raportul anual pe 2018 al Departamentului de Stat privind situatia drepturilor omului in lume publicat miercuri. Insuficienta personalului, a spatiului fizic si a tehnologiei din sistemul judiciar impiedica in continuare celeritatea si eficienta actelor de justitie, iar ca urmare durata proceselor este excesiva, observa Departamentul de Stat. Consiliul Superior al Magistraturii, responsabil cu protejarea independentei judiciare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

