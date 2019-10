Americanii mor de foame şi de sete. Trezoreria SUA anunţă dezastrul economic Americanii mor de foame si de sete. Trezoreria SUA anunta dezastrul economic In ciuda veniturilor tarifare, deficitul este diminuat de cheltuielile mai mari cu sanatatea, pensiile si armata, iar anuntul il face Trezoreria SUA. Trezoreria SUA anunta un deficit de aproape 1 trilion de dolari si o datorie care depaseste 22 de trilioane de dolari. Deficitul bugetar al SUA a crescut cu 26% in 2019, in ciuda unei economii in crestere si a manevrelor tarifare suplimentare, rezultat al razboiului comercial cu China. Deficitul guvernului federal pentru anul fiscal 2019, incheiat in septembrie, s-a ridicat… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

