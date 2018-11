Stiri pe aceeasi tema

- Militarii americani au intarit marti masurile de securitate la frontiera cu Mexicul, construind baricade si garduri de sarma ghimpata, relateaza Reuters preluata de Agerpres. In orasul mexican Tijuana, la granita cu SUA, au sosit marti cu autobuze circa 400 de migranti care au luat-o inaintea…

"In cadrul eforturilor noastre pentru a impiedica ingerintele pe Facebook in timpul alegerilor, suntem in contact permanent cu autoritatile insarcinate cu aplicarea legii, cu expertii externi si cu alte companii din intreaga lume", a informat Facebook intr-un comunicat."Duminica dimineata,…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a autorizat utilizarea trupelor și a altor resurse militare la granița dintre SUA și Mexic, au declarat vineri oficialii S.U.A., susținand lupta președintelui Donald Trump impotriva migranților care calatoresc spre Statele Unite, anunța agenția Reuters.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a dezmintit categoric marti articolele din presa anuntand apropiata sa plecare din administratia Donald Trump. "Nu iau deloc in serios toate astea", a declarat seful Pentagonului, citat de Reuters. "De cate ori am mai vazut asa ceva de cand sunt…