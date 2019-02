Peste 9.000 de persoane au semnat o petitie online prin care cer Statelor Unite sa vanda Canadei statul american Montana in schimbul sumei de un trilion de dolari, acesti bani urmand a fi folositi pentru a reduce datoria nationala, relateaza vineri dpa si newschannel9, citate de Agerpres. „Avem o datorie prea mare, iar (statul) Montana este inutil”, se arata in textul petitiei lansate pe Change.org saptamana trecuta. Pentru ca Ottawa sa fie de acord, „spuneti-le ca (Montana) are castori sau ceva de genul asta", se mai arata in descrierea petitiei. „Voi economisi bani cu mutatul in Canada”,…