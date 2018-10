Stiri pe aceeasi tema

- ​Politia din Las Vegas (Statele Unite) a anuntat luni ca a redeschis ancheta in cazul acuzatiilor de viol aduse de o americana impotriva portughezului Cristiano Ronaldo, starul mondial al fotbalului, care a dezmintit categoric agresiunea asupra tinerei femei, in camera sa de hotel, in iunie 2009, informeaza…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, transferat vara aceasta de la Real Madrid la Juventus, a avut parte de o revenire cu ghinion in Spania, actualul detinator al Balonului de Aur fiind eliminat dupa doar 29 de minute din meciul cu Valencia, miercuri seara, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor…

- Atacantul portughez, Cristiano Ronaldo, a jucat sambata, 25 august, primul meci in noua sa casa, Allianz Stadium. Juventus a intalnit-o pe teren propriu pe Lazio, echipa la care evolueaza și fundașul roman, Ștefan Radu. Campioana Italiei s-a impus cu 2-0, insa Ronaldo nu a reușit sa marcheze, scrie…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, transferat in aceasta vara de la Real Madrid la Juventus, a dezvaluit care a fost motivul principal pentru care a ales sa semneze cu multipla campioana a Italiei, și anume caștigarea și cu aceasta echipa a trofeului Ligii Campionilor. Lusitanul a mai afirmat ca…

- Cristiano Ronaldo a surprins pe toata lumea cu momentul in care a ales sa mearga la Torino, deși oficialii lui Juventus au anunțat ca portughezul va veni luni in Italia. Atacantul in varsta de 33 de ani a ales sa aterizeze la Torino cu o zi mai devreme decat era programat. Totul s-a intamplat chiar…

- Dupa ce l-a vandut pe Cristiano Ronaldo la Juventus, pentru 112 milioane de euro, Real Madrid pregatește o mutarea spectaculoasa. The Sun anunța ca Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, il vrea cu orice preț pe atacantul englez Harry Kane, 24 de ani. Astfel, spaniolii au pregatit o oferta…