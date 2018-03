Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Thiess, omul de afaceri care intermediaza potențiala vanzare a lui Dinamo catre un grup de investiții din Orientul Mijlociu, a oferit in aceasta seara noi detalii despre tranzacție. Conform acestuia, investitorii au in plan o infuzie de capital și la baza de la Saftica. "Nu sunt «Mafalda» sa…

- Sennheiser anunța planurile sale de a construi la Brașov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Mutarea face parte din strategia companiei de a se consolida pe termen lung ca o afacere de familie independenta. Alaturi de fabricile deja existente în Germania, Irlanda și Statele Unite ale…

- Conflictul dintre SUA și Rusia a izbucnit din nou. Administratia Donald Trump a anuntat, joi, noi sanctiuni impotriva Rusiei. Motivul deciziei ar fi reprezentat de unele atacuri cibernetice asupra infrastructurii energetice, nucleare si aeriene din Statele Unite.

- Anul acesta, start-up-ul UiPath, evaluat la 1,1 miliarde de dolari, planuieste sa mai deschida un centru de dezvoltare in Romania si va angaja cei mai buni ingineri de software din tara, potrivit CEO-ului Daniel Dines. „Am vazut ca business-ul functioneaza, iar in 2018 vom continua ce stim…

- Trump a asigurat, totodata, ca relatiile intre Statele Unite si Israel 'nu au fost niciodata atat de bune', transmite AFP. 'Daca pot, voi merge', a raspuns Trump, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, intrebat fiind despre o posibila calatorie la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Americanii au fost invitați marti de talibanii afgani sa ”discute direct” in Qatar, o initiativa surprinzatoare dupa luni de escaladare a violentei, relateaza AFP, citat de News.ro . Apelul, postat pe site-ul lor, are loc cu o zi inainte de Conferinta pentru Pace de la Kabul – la care nu sunt onvitati…

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre…

- Oficialul in varsta de 32 de ani este o figura controversata in politica poloneza. El se opune la ceea ce numeste islamizarea Europei, iar o data a afirmat ca imigrantii din Africa si Orientul Mijlociu vor intra in Polonia "numai peste cadavrul" sau.De asemenea, ii place fotbalul, isi exprima…

- (Adauga detalii) Administratia Donald Trump a semnalat marti seara intentia reluarii contactelor cu palestinienii despre procesul de pace cu Israelul, dar presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a parut sa respinga ideea, cerand constituirea unui cadru multilateral de negocieri,…

- Pe fondul „febrei” de investitii in bitcoin si alte criptomonede, autoritatile de reglementare din Statele Unite iau in considerare stabilirea unui set de reglementari noi care ar putea duce la o supraveghere federala mai detaliata asupra acestei categoriii de active, potrivit Reuters. Discutiile…

- Obiectivele economice strategice ale Romaniei erau in „atentia“ CIA, serviciul secret al SUA, in primii ani ai regimului comunist. Americanii aveau spioni in tara noastra care transmiteau informatii cu privire la productiile realizate in fabrici si in exploatarile miniere, de unde se extrageau minereuri…

- O companie militara privata aflata in Siria la dispozitia armatei ruse si a regimului lui Bashar al-Assad a suferit pierderi grele in urma unui atac al Coalitiei internationale impotriva Statului Islamic, o forta multinationala coordonata de Statele Unite. Cel putin 200 de mercenari rusi au fost ucisi…

- Specialiști din mai multe state francofone dezbat zilele acestea la Iași probleme legate de formarea medicilor stomatologi din zonele defavorizate ale Africii. Incepand cu data de 1 decembrie 2017, Iașiul este orasul gazda al Confederatiei Internationale a Decanilor Francofoni de expresie totala si…

- Statele Unite ale Americii au un plan destul de avansat privind pacea in Orientul Mijlociu, la care se lucreaza de mai multe luni, a declarat miercuri secretarul de stat Rex Tillerson, aflat in capitala Iordanului, Amman, in cadrul turneului sau in regiune, transmite Reuters. Seful diplomatiei americane…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infrangere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters. Luand…

- Statele Unite ale Americii sunt ingrijorate de consolidarea legaturilor in domeniul apararii dintre țarile Uniunii Europene, considerand ca acest lucru risca sa submineze Alianța Nord-Atlantica care se confrunta cu o Rusie tot mai activa, transmite Mediafax.

- SUA sprijina Egiptul in lupta sa contra gruparii jihadiste Statul Islamic, a declarat luni, la Cairo, secretarul de stat american Rex Tillerson, care s-a pronuntat pentru desfasurarea de alegeri libere si corecte in tara araba nord-africana, transmite Reuters. Tillerson efectueaza o vizita in Egipt,…

- Statele membre ale Aliantei au acceptat in principiu oferta prezentata de ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, de infiintare a noului centru pe teritoriul Germaniei, cel mai probabil in zona oraselor Bonn si Koln, unde isi are deja sediul Statul Major al Bundeswehr (armata germana). Se…

- "Anunt astazi ca Statele Unite vor face cunoscute in scurt timp sanctiunile economice cele mai dure si cele mai ofensive adoptate vreodata impotriva Coreei de Nord", a afirmat vicepresedintele SUA. El a mentionat ca Washingtonul isi va intensifica presiunile pentru a determina Phenianul sa renunte la…

- Statele Unite "se tem" ca in Siria ar fi fost folosit de curand gaz sarin, a declarat vineri presei secretarul american al apararii, Jim Mattis, transmit Reuters si AFP. Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel mai mult este…

- Lupta impotriva terorismului trece in planul doi, cel puțin in Strategia de Securitate a Statelor Unite ale Americii si in discursurile publice ale unor inalți oficiali britanici. Statisticile oficiale arata ca in 2017, la nivel mondial, au avut loc 1.182 de atacuri teroriste, in care au murit 7.809…

- Prim-adjunctul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, colonel Cristian Radu, a declarat, marti, la Alba Iulia, ca IGSU va derula in urmatorii ani un amplu proiect in valoare de 40 de milioane de euro prin care va infiinta o retea de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava,…

- Mii de angajati ai Agentiei ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) au protestat, luni, in Fasia Gaza fata de decizia Statelor Unite ale Americii de a bloca ajutoare in valoare de zeci de milioane de dolari, anunța AFP, citat de News.ro . Intr-un context de vii tensiuni americano-palestiniene, administratia…

- Cine vede un transport agabaritic, de utilaje de cateva zeci de tone, plecand de pe Platforma Savinesti, are, de regula, o reactie de uimire: se face asa ceva la noi? Da! Se face! Mai exact, exista o singura firma care face si care, oarecum firesc, și-a consolidat renumele de furnizor internațional,…

- Delegatia americana la Jocurile Olimpice 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud, 9-25 februarie) va fi alcatuita din 242 de sportivi, cea mai mare trimisa vreodata la Jocurile de iarna de Statele Unite, a anuntat vineri Comitetul olimpic american. Sperantele la titluri merg in principal…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier efectueaza incepand de sambata o vizita de patru zile in Orientul Mijlociu in cadrul careia va avea convorbiri cu conducerea politica din Iordania si Liban si va vizita trupe germane stationate in regiune, relateaza DPA. Steinmeier, care va fi…

- Statele Unite vor fi conduse de Sam Querrey si John Isner pentru intalnirea cu Serbia din primul tur al competitiei de tenis pe echipe Cupa Davis, in perioada 2-4 februarie, a anuntat, marti, Federatia americana de specialitate, conform Agerpres.In afara lui Querrey, Nr.13 mondial, si Isner…

- SUA au anuntat luni ca au ordonat inspectii mai riguroase pentru transportul aerian de marfuri provenind din cinci tari din Orientul Mijlociu, mentionand in special tentativa din iunie 2017 de detonare a unui avion in Australia pentru a justifica aceasta masura, relateaza AFP. Sapte aeroporturi din…

- Vicepresedintele american Mike Pence incepe sambata cu o vizita in Egipt un turneu in Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor declansate de decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite DPA. In cadrul acestui turneu…

- Cetațenii americani care iși doresc sa viziteze Coreea de Nord ar trebui sa iși faca aranjamente funerare și sa desemneze ingrijitori pentru copiii și animalele lor de companie, a avertizat un consultant de calatorie de la Departamentul de Stat al SUA. Fox News a raportat ca recomandarea transmisa saptamana…

- Grecia, Iordania si Cipru au cerut marti, la Nicosia, un sprijin sporit pentru tarile aflate in prima linie in fata crizei refugiatilor din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. In conditiile in care milioane de sirieni au parasit tara afectata de razboi, Iordania, Libanul si Turcia au primit sute…

- Pana cand Disney isi va lansa serviciile de streaming dedicate familiilor si fanilor sportului in 2018, respectiv 2019, audientele din Statele Unite ar putea fi deja prea coplesite, potrivit Quartz. Americanii au deja acces la mai multe servicii de streaming decat pot folosi. Clientul obisnuit…

- Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat resturi de rachete, avand echipament militar, precum si drone de origine iraniana si care au fost introduse in Yemen dupa impunerea embargoului asupra armelor" in 2015, au afirmat ei in raportul inaintat Consiliului de Securitate."In…

- Teroristii au semanat teroare si in anul 2017. Masacre au fost peste tot in lume, de la Orientul Mijlociu si Africa, pana la Europa si Statele Unite. Potrivit portalului "The Religion of Peace", 2017 a fost mai sangeros decat anul precedent.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Este stare de urgenta in mai multe state americane. Ciclonul-bomba, asa cum a fost numit, a lovit deja nordul si estul Statelor Unite. Sunt deja 18 oameni ucisi de ger, iar ninsorile si viscolul vor inrautati situatia. Se anunta temperaturi extreme. Americanii nu au mai trait de zeci de ani o asemenea…

- Procesul de pace din Orientul Mijlociu a fost unul muribund ani in sir. Solutia cu doua state a fost considerata standardul de aur, acceptat pe plan international, Statele Unite jucand rolul de broker impartial. Declaratia lui Trump, urmata de un veto al SUA in Consiliului de Securitate si de votul…

- Oficialii Renault se gandesc sa lanseze un SUV mai voluminos decat Dacia Duster, modelul consacrat in intrega lume. Marc Suss, seful Global Acces Program, care coordoneaza inclusiv dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca grupul preluat de Renault la sfarsitul anilor 90 pregateste un nou SUV in urmatorii…

- Potrivit unor surse The Telegraph, Statele Unite pun la punct planuri pentru o soluție militara la criza din Coreea de Nord. Americanii cauta modalitați de a opri dezvoltarea programului de arme nucleare al Phenianului.Doi foști oficiali americani și o persoana importanta din administrația…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

