- Fitbit anunta alaturi de Banca Transilvania lansarea functionalitatii Fitbit Pay in Romania. Cei care au cele mai noi dispozitive de purtat la mana ale companiei si detin conturi in banca la BT pot de acum sa plateasca in magazinele care ofera plati contactless direct cu ceasul sau bratara compatibila,…

- Banca Transilvania si Garmin lanseaza pe piața din Romania plata contactless prin smartwatch. Prin noua opțiune de plata la comercianți, clienții bancii au acces la toate funcționalitațile si beneficiile pe care le primesc atunci cand platesc cu cardul fizic sau cu cel digital din aplicația BT Pay.

- Romania se claseaza inaintea altor țari din Europa Centrala și de Est in ceea ce privește ușurința cu care companiile iși pot plati taxele, devansand Bulgaria (locul 92), Ungaria (locul 86) și Polonia (locul 69), insa in urma performerilor regionali precum Țarile Baltice (Letonia - locul 13, Estonia…

- Cea mai mare banca din Romania, Banca Transilvania, va utiliza integrat platformele furnizate de UiPath, o companie de automatizari software inființata in Romania, evaluata acum la 3 miliarde de dolari, și de startupul romanesc Druid, inființat anul acesta.

- Datele Oficiului Național al Registrului Comerțului reprezinta și increderea investitorilor straini in economia romaneasca. Cu cat sunt mai multe firme, cu atat mai bine. Numarul societaților cu capital strain inființate in Romania a scazut in acest an, in primele opt luni, dar in ceea ce privește valoarea…

- Sistemul antiracheta din Romania risca sa conduca la anularea Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), iar responsabilitatea apartine Statelor Unite, acuza Ministerul rus de Externe, relateaza Mediafax.

- Producatorul timisorean de sisteme si corpuri de iluminat Elba, furnizor de faruri pentru grupuri auto precum Dacia-Renault sau Skoda, a anuntat semnarea unui acord intre companie si furnizorul american de faruri auto Varroc Lighting Systems, divizie a grupului Varroc, detinut de miliardarul indian…