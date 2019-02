Americanii au reuși să ”desfacă” blocada lui Maduro, în Curacao Un avion transportand alimente si medicamente, trimise de Statele Unite si destinate Venezuelei, a aterizat marti pe insula olandeza Curacao, potrivit unor corespondenti ai agentiei France Presse aflati la fata locului. Avionul, plecat de la Miami, a aterizat in cursul dupa-amiezii pe aeroportul din Curacao, salutat de mai multi venezueleni prezenti pe insula si care au intonat imnul national, au constatat jurnalistii de la AFP. Potrivit lui Miguel Rodriguez, care va incerca sa organizeze transportul acestui ajutor cu vaporul in Venezuela, incarcatura, trimisa de Agentia SUA pentru Dezvoltare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia va pune sâmbata la dispozitie în apropierea frontierei cu Venezuela ajutor umanitar pentru aceasta tara în cadrul unei operatiuni realizate "în cooperare cu Statele Unite", a anuntat marti purtatorul de cuvânt al presedintiei, relateaza AFP, potrivit…

- Statele Unite au trimis avioane care transporta produse umanitare la granita Columbiei cu Venezuela. Produsele au fost trimise la solicitarea liderului opozitiei Juan Guaido, dar presedintele Nicolas Maduro sustine ca operatiunea este un pretext al Washingtonului pentru o inteventie militara. Aeronave …

- Opozantul venezuelean Juan Guaido, recunoscut presedinte interimar de aproximativ 50 de tari, a anuntat marti ca ajutorul american de urgenta urmeaza sa intre in tara la 23 feruarie, in pofida opozitiei sefului statului Nicolas Maduro, relateaza AFP.Data de ”23 februarie va fi ziua in care…

- 'Astazi, Canada pluseaza si anunta (un ajutor) de 53 de milioane de dolari pentru a raspunde la nevoile cele mai urgente ale venezuelenilor pe teren, in special ace celor aproape trei milioane de refugiati', a declarat Trudeau intr-un discurs in deschiderea dezbaterilor Grupului de la Lima, care…

- Presedintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, si-a prezentat joi planul economic in vederea scoaterii tarii din criza, consolidat de sustinerea Parlamentului European (PE), care sporeste presiunea asupra Guvernului lui Nicolas Maduro, relateaza AFP.

- Seful statului venezuelean Nicolas Maduro s-a declarat vineri gata sa se intalneasca cu seful opozitiei parlamentare, Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar, pentru a incepe un "dialog national", relateaza AFP. "Ma angajez in favoarea unui dialog national. Astazi, maine, intotdeauna…

- Moscova îndeamna toate țarile sa renunț la intenția de a interveni militar în Venezuela, a declarat joi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax. "Exista semne din partea unor capitale ca intervenția militara nu este exclusa.…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro l-a catalogat pe președintele Braziliei drept ,,un Hitler al epocii moderne". Declarațiile au fost facute de Maduro la doar cateva zile de cand Brazilia a recunoscut oficial liderul opoziției din Venezuela ca fiind liderul legitim al țarii tot mai izolate pe scena…