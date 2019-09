Americanii au peste 640 de milioane de barili de petrol de rezerva, ascunsi in pesteri subterane In contextul atacului de sambata asupra principalelor instalatii petroliere saudite, oficiali americani au tot vorbit despre folosirea unei cantitati imense de petrol "de urgenta" pastrate in Statele Unite.



In conditiile in care preturile la titei au explodat, presedintele american Donald Trump a scris pe Twitter ca SUA ar putea folosi acest petrol de rezerva pentru a "mentine pietele aprovizionate".



Petrolul la care se refera liderul american depaseste 640 de milioane de barili, acesta fiind depozitat in pesteri subterane din statele Texas si Louisiana.



