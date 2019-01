Americanii au o noua generatie Chevroler Blazer 2019

Stiri pe aceeasi tema

- De fapt este o noua scapare a celor de la VW care au fost suprinsi cu noua masina Volkswagen Golf VIII 2019 cand mergeam la McDonalds. Noua masina urmeaza sa apara pe piata in aceasta toamna si reprezinta pentru grupul VW cel mai important model al sau din punct de vedere…

- Licitația Barrett-Jackson din Scottsdale (Arizona) din weekend-ul trecut a gazduit cateva mașini cu totul speciale, care s-au aflat pentru prima data la astfel de evenimente publice. Dupa primul exemplar al noului Shelby GT500, ce a fost vandut cu 1.1 milioane de dolari, la licitația menționata a fost…

- Premiera de la Opel. Modelele Citroen SpaceTourer , Peugeot Traveller și Toyota ProAce Verso (deja disponibil in Moldova) au acum inca un frate sub numele de Opel Zafira Life. Masina nu vine sa inlocuiasca modelul obisnuit Zafira , insa denumirea-i familiara a fost aleasa pentru a atrage publicul format…

- Porsche a prezentat astazi la Los Angeles, in preziua Salonului Auto care se desfașoara anual in orașul californian, noua generație a lui Porsche 911. Cea mai iubita mașina sport din toate timpurile ajunge la a opta generație - denumita intern 992 - și demonstreaza faptul ca strategia evoluției in locul…

- La data de 27 noiembrie 2018, a opta generație a modelului Porsche 911 iși va sarbatori premiera mondiala in Los Angeles. Se va intampla asta dupa 55 de ani de la debutul modelului original 911.Va fi un eveniment foarte special si este un motiv suficient pentru a arunca o privire inapoi la cele șapte…

- Volvo XC90 este modelul in care, de la prima generatie lansata in 2002 si pana in prezent, nici un om nu a murit! Thatcham Research, companie de cercetare tehnologica in domeniul sigurantei vehiculelor, sustine ca SUV-ul cu cinci stele la Euro NCAP are un numar de factori care l-au ajutat sa fie recunoscut…

- “ De 20 de ani, Ford Focus este un adevarat Campion care s-a reinventat dupa fiecare lansare de noua generație. Și de fiecare data, a caștigat campionatul pentru cel mai important lucru pe care ți-l poate oferi o mașina: cum se conduce. Aceasta a patra generație va fi din nou Campion Mondial,…

- De fapt acum vorbim de un RAV4 care este oferit intr-o versiune hibrid care are un pret de achizitie in versiunea sa Collection de 47.000 euro. Noua masina are un motor pe benzina de 2.5 litri aspirat si o motorizare electrica. In total masina este capabila a dezvolta o putere…