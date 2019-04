Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile purtate la Roma între reprezentanți ai Statelor Unite și ai Rusiei au fost pozitive, însa cele doua parți ramân divizate în ceea ce privește legitimitatea președintelui Nicolas Maduro, a declarat un oficial american, citat de agenția Reuters, potrivit Mediafax. "Nu,…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a criticat virulent luni Cuba si Rusia pentru sprijinul acordat presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe care Statele Unite incearca sa-l determine sa plece de la putere, informeaza AFP preluat de agerpres. Americanii susțin ca zeci de mii de soldați cubanezi…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat miercuri regimul lui Nicolas Maduro ca 'blocheaza' ajutorul umanitar trimis in Venezuela, in special de catre Statele Unite in coordonare cu presedintele autoproclamat Juan Guaido, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Consultanții…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat miercuri regimul lui Nicolas Maduro ca 'blocheaza' ajutorul umanitar trimis in Venezuela, in special de catre Statele Unite in coordonare cu presedintele autoproclamat Juan Guaido, transmite AFP. 'Poporul venezuelean are nevoie disperata de…

- Sanctiunile impuse de Statele Unite asupra companiei petroliere de stat din Venezuela sunt ilegale iar Rusia va lua toate masurile necesare pentru a sustine administratia presedintelui Nicolas Maduro, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, scrie Reuters, informeaza News.ro.Lavrov…

- Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebejia, a acuzat sambata ''Statele Unite si pe aliatii lor ca vor sa-l inlature de la putere pe presedintele Venezuelei'', refuzandu-i Consiliului de Securitate al ONU dreptul de a discuta despre situatia din tara latinoamericana, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Dupa Siria, Venezuela a devenit un nou cap de lupta antre Statele Unite si Rusia. Rusia a trimis sute de agenti ai unor firme de securitate private pentru a-i asigura protectia presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, contestat de Statele Unite in contextul crizei politice grave, afirma surse citate…

- Președintele american Donald Trump a avertizat joi ca "toate opțiunile sunt masa" daca președintele venezuelean Nicolas Maduro decide sa foloseasca forța impotriva opoziției din Venezuela. In acest timp, Moscova indeamna toate țarile sa renunțe la intenția de a interveni militar in Venezuela.Mike…