Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat marti la Ankara ca tara sa va 'urgenta' livrarea sistemelor ruse aparare antiaeriana S-400 comandate de Turcia. "Am discutat despre realizarea contractului pentru livrarea de S-400. Am luat decizia sa urgentam livrarile acestor sisteme de aparare",…

- "O prioritate in sfera cooperarii militare este implementarea contractului pentru livrarea sisteme antiaeriene S-400 catre Turcia", a declarat liderul de la Moscova. Tot marti, Yuri Ushakov, consilier prezidential rus pe probleme de politica extern, a afirmat ca Rusia va incerca sa completeze…

- Vladimir Putin, care intreprinde in Turcia prima vizita in strainatate de la realegerea sa pentru un al patrulea mandat de presedinte pe 18 martie, a sosit in capitala turca in jurul orei 12,00 GMT, potrivit imaginilor transmise in direct de catre televiziunile turce citate de Agerpres.Vizita…

- Premierul elen Alexis Tsipras a cerut marti Turciei, stat aliat in cadrul NATO, sa elibereze doi militari greci retinuti in urma cu peste o luna pe teritoriul turc si a acuzat Ankara de escaladarea tensiunilor, relateaza Reuters si dpa. "Asteptam cu rabdare" eliberarea lor, a declarat Tsipras in cadrul…

- In dimineața de joi șase barbați turci care traiau in Kosovo au disparut brusc. In dupa-amiaza aceleiași zile o agenție de știri de stat a Turciei a publicat fotografii cu cei șase, avand un aspect neingrijit și pozand langa steaguri turcești; nu se știe unde au fost facute fotografiile. Articolul care…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat duminica pe Benyamin Netanyahu ca este un „terorist“, dupa ce premierul israelian a respins „lectiile de morala“ ale Turciei in contextul ciocnirilor care au avut loc vineri in Gaza, relateaza AFP.

- Un grup de cofetari din Turcia a preparat o baclava de dimensiuni impresionante, care cantareste peste jumatate de tona, in incercarea de a doborat recordul mondial pentru cel mai mare astfel de desert, informeaza Reuters. Baclavaua gigant a fost prezentata cu ocazia…

- Liderii tarilor membre ale Uniunii Europene au trimis joi un mesaj de fermitate Turciei, condamnand "actiunile sale ilegale persistente" din Marea Mediterana, cu cateva zile inainte de o intalnire cu Recep Tayyip Erdogan menita sa tempereze relatiile problematice, transmite AFP. O serie…

- Liderii tarilor membre ale Uniunii Europene au trimis joi un mesaj de fermitate Turciei, condamnand "actiunile sale ilegale persistente" din Marea Mediterana, cu cateva zile inainte de o intalnire cu Recep Tayyip Erdogan menita sa tempereze relatiile problematice, transmite AFP. O serie de incidente…

- Planul este sprijinit de Comisia Europeana si vine dupa anularea de catre Gazprom a proiectului South Stream, prin care ar fi livrate catre Europa Centrala gaze rusesti prin Marea Neagra, via Bulgaria. Proiectul a fost abandonat in luna decembrie 2013 din cauza pozitiei Bulgariei si a presiunilor…

- Grecii vor ca Romania sa intervina pentru eliberarea celor doi militari eleni arestați in Turcia. Mihai Fifor, ministrul Apararii Națioanale, s-a intalnit, vineri, cu omologul sau al Greciei, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania. Cei doi au semnat un nou acord in domeniul apararii, iar ministrul…

- Cipriotii turci avertizeaza ca vor efectua propriile foraje maritime de explorare a zacamintelor de titei si gaze, daca cipriotii greci îsi continua planurile în acest sens, informeaza Reuters. Vineri, Kudret Ozersay, ministru de externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord…

- Agenda discutiilor dintre cei doi ministri a cuprins subiecte referitoare la cooperarea in domeniul apararii, atat in context bilateral, cat si in cadrul NATO si UE. De asemenea, cei doi ministri au semnat un nou acord intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii Nationale…

- Ministrul apararii din Grecia, Panos Kammenos, i-a cerut omologului sau Mihai Fifor sa implice Romania pentru a obtine din partea Turciei eliberarea celor doi militari din Fortele Armate Elene.

- SUV Dacia Duster "premium" va fi o versiune mai scumpa si mai rafinata. Ar putea fi lansat pe piata din Europa Occidentala in jurul anului 2020, urmand ca intre timp o versiune diferita sa fie lansata in Asia la finele lui 2019, informeaza saptamanalul francez Challenges. ”Vom propune un nou…

- Giani Kirița, prabușit la pamant in timpul meciul internațional dintre Romania, Turcia și Grecia. Panica s-a instalat la Exatlon, iar colegii acestuia, din echipa Faimoșii s-au speriat foarte tare. Din fericire nu a avut nimic grav, insa oboseala și-a spus cuvantul. Dupa mai multe curse consecutive,…

- Dragorul maritim "Lt. Dimitrie Nicolescu", cu un echipaj alcatuit din 70 de militari, participa, in perioada 9 16 martie, la Exercitiul multinational ARIADNE 18, organizat de Fortele Navale Elene. Nava a plecat din portul Constanta luni, 5 martie, luand cap compas portul Patras din Grecia, unde se va…

- Un val de frig siberian s-a instalat asupra continentului european, de la Moscova la Paris, unde acest fenomen extrem a provocat deja cel putin noua decese in ultimele trei zile, a relatat luni AFP. Franta Doua persoane fara adapost au fost gasite decedate - unul duminica, in…

- Targul de turism 2018 a venit și in acest an cu oferte destul de generoase pentru cei dornici de vacanțe ieftine, astfel ca reducerile au fost de pana la 50% pentru ofertele early booking. Mai jos, puteți gasi cele mai ieftine și cele mai scumpe oferte pentru o vacanța estivala in 2018. Și daca inca…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat Turcia sa renunte la intimidarile militare exercitate in Marea Mediterana si Marea Egee asupra Ciprului si a Greciei, dupa ce nave militare turcesti au blocat operatiuni de foraj si exploatare a gazelor naturale, relateaza Bloomberg.

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) intentioneaza sa aloce mai multe credite in valoare de pana la 1,2 miliarde de euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP), a declarat, marti, un oficial al BERD, informeaza Reuters. La începutul acestei luni, Banca Europeană…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Turcia ar trebui sa anuleze decizia de condamnare pe viata a trei ziaristi renumiti, acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au afirmat vineri experti ai ONU si OSCE in domeniul libertatii presei, relateaza Reuters. 'Aceste sentinte dure sunt inacceptabile si un atac…

- 'Drepturile noastre in Marea Egee si in Cipru sunt pentru noi la fel ca cele din Afrin (Siria). Navele noastre de razboi si fortele noastre aeriene urmaresc situatia indeaproape pentru a efectua orice tip de interventie', a avertizat Erdogan in timpul unui discurs la Ankara. Afrin este o enclava in…

- O amenintare clara la adresa Greciei si Ciprului a fost lansata astazi de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, cerandu-le celor doua tari "sa nu faca pasul gresit" in Mediterana de Est dupa intamplarea din zona economica exclusiva a Ciprului cand nave turcesti au impiedicat o nava italiana de foraj…

- Naufragiul a avut loc in zori langa Edirne (nord-vestul Turciei), in timp ce un grup de persoane neidentificate incercau sa ajunga in Grecia traversand fluviul de frontiera Evros (denumit Meric in turca si Marita in bulgara), precizeaza Dogan.Potrivit agentiei de presa turce, cel putin…

- O nava de patrulare turca a lovit o nava greceasca de patrulare in noaptea de luni spre marti in apropierea unei insule disputate din marea Egee, intr-un context de tensiune intre Ankara si vecinii sai europeni, afirma politia portuara din Grecia, citata de AFP.

- Echipele de salvare turce desfasurau marti cautari pentru a gasi cel putin zece persoane, printre care si copii, date disparute dupa ce o ambarcatiune ce incerca sa ajunga clandestin din Turcia in Grecia a naufragiat, informeaza agentia de presa Dogan, preluata de AFP. Naufragiul a avut…

- Comisia Europeana i-a cerut luni Turciei sa se 'abtina de la orice actiuni care ar putea afecta relatiile de buna vecinatate' dupa ce Ciprul, membra a Uniunii Europene, a acuzat armata turca de obstructionarea unei nave italiene care intentiona sa faca prospectiuni legate de rezervele de gaze naturale…

- Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, informeaza Reuters. Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat…

- Speculantului George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. „E un balon de sapun bazat pe neințelegere și nu o moneda", decreteaza finanțatorul maghiar intr-unul dintre cele mai dure atacuri ale sale din timpul ''petrecerii sale de joi'' de la Forumul Economic Mondial de la…

- Statele Unite au promis sa înceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sâmbata, ce au cerut în plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei. Ofensiva militara…

- O bomba artizanala ascunsa intr-un cos de gunoi a explodat sambata seara in vecinatatea prefecturii din Diyarbakir, principalul oras din sud-estul Turciei locuit in majoritate de kurzi, au facut cunoscut autoritatile locale, transmite AFP. Detonatia, auzita de un corespondent al agentiei…

- Rusia nu este inca pregatita sa ridice toate restrictiile impuse la importurile de produse agricole din Turcia, a afirmat Arkady Dvorkovich, adjunctul premierului rus, la Forumul economic mondial de la Davos, transmite Itar-TASS. "Nu suntem inca pregatiti sa ridicam complet restrictiile, deoarece…

- NATO a declarat joi ca Turcia, care a lansat o ofensiva in nordul Siriei impotriva unei militii kurde acuzate de ''terorism'', are ''dreptul sa se apere'', dar ''intr-o maniera proportionala si masurata'', informeaza AFP. ''Turcia…

- Guvernul de la Doha poarta negocieri cu Guvernul rus pentru achizitionarea unor sisteme de aparare antiaeriana S-400, informeaza agentia de presa TASS, citandu-l pe Ambasadorul Qatarului la Moscova.

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- Turcia a semnat un contract cu Rusia pentru a primi sisteme anti-aeriene de tip S-400, au informat oficialii rusi, aflati în vizita în Asia de Sud-Est, adaugând ca este a doua tara din NATO care va achizitiona sisteme antibalistice rusesti,

- Susținut de trupele trimise de Moscova și speculand indignarea exprimata in ultimele zile de Turcia fața de sprijinul acordat de SUA milițiilor kurde pe teritoriul sirian, regimul de la Damasc a lansat...

- Cele doua nave s-au ciocnit in apropierea a doua insule nelocuite pe care Ankara si Atena le revendica de zeci de ani. Nu sunt raniți și nici nu au fost provocate daune, anunța marina elena, potrivit AFP, citat de Agerpres. ”Coliziunea s-a produs probabil din cauza unei erori a navei…

- Doua nave militare, una turca si cealalta greaca, s-au ciocnit miercuri in Marea Egee, in apropierea a doua insule nelocuite pe care Ankara si Atena le revendica de zeci de ani, fara a face raniti sau provoca daune, a anuntat marina elena, relateaza AFP.'Coliziunea s-a produs probabil din…

- 'Coliziunea s-a produs probabil din cauza unei erori a navei turce', a declarat o sursa din Marina greaca. 'Nu exista pagube si nimeni nu este ranit, incidentul s-a incheiat', a adaugat ofiterul elen.Incidentul s-a produs in apropierea Insulelor Imia, nu departe de coasta Turciei, insule…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmite DPA, citand agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu, informeaza agerpres.ro. Imaginile publicate…

- Sfarșit dramatic pentru un barbat din Turcia. Acesta a murit chiar de ziua sa, dupa ce a incercat sa-și faca o poza. El a vrut sa sara de pe o stanca, dar s-a dezechilibrat și a cazut in gol, noteaza Daily Mail. Barbatul se afla in vizita la Urfa Castle, aflat in sudul Turciei. S-a urcat pe o stanca…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Misiune internationala incheiata cu succes: Echipajul navei MAI 1104, care a supravegheat frontierele Europei din Marea Egee, s-a intors acasa * Membrii echipajului navei maritime de patrulare MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, care au participat la operatiunea "POSEIDON 2017", organizata de Agentia…