American, reținut în Iran. Scandal diplomatic Michael R. White (46 de ani), originar din California, nu s-a mai imbarcat la zborul de intoarcere via Dubai in luna iulie, a marturisit mama sa cotidianului newyorkez.



Departamentul de Stat al SUA a anuntat ca are 'cunostinta de aceste informatii' de presa cu privire la detentia cetateanului american, dar a refuzat sa ofere mai multe detalii, invocand protejarea vietii private.



'Nu avem o prioritate mai mare decat siguranta si securitatea cetatenilor americani in strainatate', a comentat un purtator de cuvant al diplomatiei SUA.



Joanne White, mama lui Michael

