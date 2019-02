Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite se confrunta cu o situatie neobisnuita. De cateva zile, vortexul polar care a calatorit din Antarctica a pus stapanire pe Chicago. Temperaturile minime au ajuns pana la -45°C.

- Cel puțin 21 persoane au murit in urma unui vortex polar care a scazut temperaturile pana la -35 de grade celsius in Statele Unite, au informat autoritațile locale, citate de Reuters, potrivit Mediafax.Temperaturile au ajuns pana la -30 de grade Celsius in Chicago și -37 de grade Celsius in…

- Cel putin opt persoane au murit din cauza temperaturilor record, printre care si un barbat din statul Illinois care a fost gasit la cateva ore dupa ce a cazut incercand sa intre in locuinta sa si un student de la Universitatea din Iowa. Un barbat a fost lovit de un plug de zapada, iar o masina SUV…

- Un val de frig polar a lovit în aceste zile Statele Unite ale Americii, în anumite zone din țara fiind mai frig decât în Antarctica, temperaturile coborând la -50 de grade Celsius. Condițiile meteo extreme au facut ca, în anumite zone, serviciul poștal sa nu mai…

- In cursul anului 2018, Centenarul Marii Uniri de la 1918 a fost onorat la toate nivelurile administratiei americane. Astfel, au transmis mesaje de celebrare a unitatii romanilor, presedintele Donald Trump, secretarul de stat Michael Pompeo si membri ai Congresului SUA. De asemenea, a fost introdusa…

- Perioada la care face trimitere acest studiu este jumatatea pliocenului, cand clima terestra era arida, America de Nord si America de Sud nu erau inca unite, Groenlanda nu era inca acoperita de gheata, iar nivelul oceanelor era cu 18 metri mai ridicat. Temperaturile erau cu 1,8 - 3,6 grade Celsius…

- Vremea s-a racit fata de intervalul precedent. A nins slab in zona montana inalta, mai exact in zona localitatii Borsa. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si uscat. Pe DN 18 in Pasul Prislop, intre km 160 si 180, se gaseste depus, pe drum, un strat de zapada framantata care masoare…

- Numerosi calatori din Statele Unite au fost blocati pe aeroporturi in ultima zi a weekendului prelungit de Thanksgiving (Ziua Recunostintei), cand peste 1.240 de curse aeriene au fost anulate din cauza unei furtuni de zapada care s-a abatut asupra statelor din Midwest, potrivit meteorologilor americani,…